37歲視帝巨乳前度報喜懷二胎 兩年抱兩拍片宣布bb性別
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37歲前TVB「咪神」陳芷尤離巢後返回新加坡發展，去年結婚並誕下長子「小龍果」，一家三口生活甜蜜。昨日她突然在社交平台高調報喜，宣布懷上第二胎，而丈夫Jensen得知胎兒性別一刻反應令人印象深刻。
陳芷尤與丈夫拍片揭曉第二胎性別
陳芷尤昨日上載一段溫馨家庭短片，片中她與丈夫Jensen及長子「小龍果」一同坐在梳化上，茶几上放置了分別寫有「BOY」及「GIRL」的黃色字卡。當揭曉胎兒性別為女孩一刻，Jensen興奮得即時彈起大叫，而陳芷尤亦難掩喜悅之情，一家人畫面溫馨洋溢。她成功湊成一個「好」字，由去年9月誕下長子至今不足兩年，已迎來第二胎喜訊。
陳芷尤英文留言表示願望成真感到滿足
陳芷尤在帖文中以英文興奮寫道：「我們的願望成真了！從男寶媽媽升級到女寶媽媽！我現在心裡感到非常滿足」，並標註「#girl」證實今胎懷的是女兒。從字裡行間可見，一子一女正是她與丈夫一直以來的心願，如今夢想成真，即將組成幸福四口之家。
曾與張振朗拍拖5年因兩地發展分手收場
出生於香港的陳芷尤於2011年參選香港小姐，其後入讀藝員訓練班加入TVB，入行期間因身材出眾獲封「咪神」稱號。她與視帝張振朗曾拍拖超過5年，惟因兩地發展方向及人生目標不同，於2018年宣布分手。2019年陳芷尤正式離巢返回新加坡繼續演藝事業，拍電影又拍網劇。2024年3月她突然宣布與圈外男友Jensen結婚，同年9月誕下兒子，展開人生新篇章。如今張振朗與女友楊偲泳感情穩定，雙方各自各精彩。
網民恭喜陳芷尤湊成好字讚嫁得好
消息曝光後隨即引來大批網民留言祝賀，不少人大讚陳芷尤「嫁得好」、「人生贏家」，亦有網民表示「兩年抱兩真係好厲害」、「恭喜湊成好字」。有粉絲翻看她近年在新加坡的生活照，感嘆她離開娛樂圈後反而活得更加自在幸福，留言區充斥著滿滿祝福。
圖片來源：IG@xoxoapo、HoyTV資料或影片來源：原文刊於新假期