聲秀｜陳芷晴Isabelle是誰？16歲日本留學生背景起底 為追夢返港參賽！

陳芷晴（Isabelle）背景介紹：16歲日本留學生的追夢之旅

在香港樂壇新一輪的浪潮中，TVB全新歌唱選秀節目《聲秀》無疑是城中熱話。在眾多才華橫溢的參賽者中，年僅16歲的陳芷晴（Isabelle）憑藉其獨特的背景和堅定的決心，迅速吸引了觀眾的目光。她不僅是一位在國際學校就讀的學霸，更是一位為了音樂夢想，毅然隻身從日本回港的追夢少女。