正義女神｜霸凌者韋凱琳是誰？23歲陳芷珊曾飾演《愛回家》女神 港漂「中大校花」豪言做「港娛未來」

今晚《正義女神》第11集播出後，飾演韋凱琳的陳芷珊成為全城熱議焦點。這位23歲中大畢業生在劇中化身心機霸凌者，冷血手段令觀眾震驚不已。她不僅與張倩林聯手用電熱棒燙傷鍾妙芝爭奪領舞位置，更操控天雪潑熱水傷人，最終在法庭上被自己拍攝的威脅視頻反噬。網民對這位自稱「港娛未來」的新人演出反應兩極，有人讚賞她將角色演得入木三分，亦有人批評其演技仍需磨練。