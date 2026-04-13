正義女神｜霸凌者韋凱琳是誰？23歲陳芷珊曾飾演《愛回家》女神 港漂「中大校花」豪言做「港娛未來」
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今晚《正義女神》第11集播出後，飾演韋凱琳的陳芷珊成為全城熱議焦點。這位23歲中大畢業生在劇中化身心機霸凌者，冷血手段令觀眾震驚不已。她不僅與張倩林聯手用電熱棒燙傷鍾妙芝爭奪領舞位置，更操控天雪潑熱水傷人，最終在法庭上被自己拍攝的威脅視頻反噬。網民對這位自稱「港娛未來」的新人演出反應兩極，有人讚賞她將角色演得入木三分，亦有人批評其演技仍需磨練。
《正義女神》魏凱琳今晚露出真面目 陳芷珊威脅視頻反成呈堂證供
今晚《正義女神》第11集中，韋凱琳的惡行終於被徹底揭露。劇情顯示她為了爭奪領舞位置，不惜與張倩林聯手使用高溫電熱棒燙傷鍾妙芝，皮肉被燙焦的畫面配上受害者的眼淚，突顯韋凱琳動手時的冷酷無情。更令人髮指的是，她利用天雪的孤單心理，偽裝成朋友送上象徵友誼的手機鍊，隨後編造謊言誤導天雪，聲稱鍾妙芝是搶位的惡人，教唆天雪潑熱水傷人。這種借刀殺人的手法展現了她超乎年齡的城府和操控欲。韋凱琳原以為威脅天雪拍下視頻可以留作把柄，豈料這反而成為天雪覺醒後呈堂的鐵證。在言惠知法官的審理下，凱琳的所有惡行在證據確鑿下無所遁形，法庭上的慘敗令這個心機女徹底露出真面目。
23歲中大畢業生現身《愛回家》引熱議 豪言做港娛未來
飾演韋凱琳的陳芷珊現年23歲，是TVB第33期藝員訓練班畢業生，擁有香港中文大學分子生物技術學系的高學歷背景，被網民稱為「中大校花」。她在社交平台曾豪言自己夢想是成為「港娛的未來」，展現出極強的企圖心和野心。除了《正義女神》外，她亦有參與《愛回家之開心速遞》飾演校花Sophie，與金城安有發展機會的角色，以及在《新聞女王2》中飾演佘詩曼的秘書。雖然入行時間尚短，但已參與多部重頭劇集，被視為TVB具潛質的新面孔。
網民熱議演技表現兩極化
陳芷珊在《正義女神》中的表現引起網民熱烈討論，有觀眾讚賞她「將凱琳的心機和冷血演得很到位」「新人有這樣的表現已經不錯」。不過亦有網民批評「演技還是有點生硬」「表情管理需要加強」「比起其他演員還是差一截」。有網民更直言「自稱港娛未來太狂妄，先練好演技再說」「中大畢業又如何，演戲是另一回事」。無論如何，這個角色確實為她帶來不少關注度，對新人而言已是難得的曝光機會。
圖片來源：TVB、IG@tratra33cy、小紅書、IG相片、TVB官網資料或影片來源：原文刊於新假期