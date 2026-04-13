正義女神｜霸凌者韋凱琳是誰？23歲陳芷珊曾飾演《愛回家》女神 港漂「中大校花」豪言做「港娛未來」

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今晚《正義女神》第11集播出後，飾演韋凱琳的陳芷珊成為全城熱議焦點。這位23歲中大畢業生在劇中化身心機霸凌者，冷血手段令觀眾震驚不已。她不僅與張倩林聯手用電熱棒燙傷鍾妙芝爭奪領舞位置，更操控天雪潑熱水傷人，最終在法庭上被自己拍攝的威脅視頻反噬。網民對這位自稱「港娛未來」的新人演出反應兩極，有人讚賞她將角色演得入木三分，亦有人批評其演技仍需磨練。

《正義女神》魏凱琳今晚露出真面目 陳芷珊威脅視頻反成呈堂證供

今晚《正義女神》第11集中，韋凱琳的惡行終於被徹底揭露。劇情顯示她為了爭奪領舞位置，不惜與張倩林聯手使用高溫電熱棒燙傷鍾妙芝，皮肉被燙焦的畫面配上受害者的眼淚，突顯韋凱琳動手時的冷酷無情。更令人髮指的是，她利用天雪的孤單心理，偽裝成朋友送上象徵友誼的手機鍊，隨後編造謊言誤導天雪，聲稱鍾妙芝是搶位的惡人，教唆天雪潑熱水傷人。這種借刀殺人的手法展現了她超乎年齡的城府和操控欲。韋凱琳原以為威脅天雪拍下視頻可以留作把柄，豈料這反而成為天雪覺醒後呈堂的鐵證。在言惠知法官的審理下，凱琳的所有惡行在證據確鑿下無所遁形，法庭上的慘敗令這個心機女徹底露出真面目。

23歲中大畢業生現身《愛回家》引熱議 豪言做港娛未來

飾演韋凱琳的陳芷珊現年23歲，是TVB第33期藝員訓練班畢業生，擁有香港中文大學分子生物技術學系的高學歷背景，被網民稱為「中大校花」。她在社交平台曾豪言自己夢想是成為「港娛的未來」，展現出極強的企圖心和野心。除了《正義女神》外，她亦有參與《愛回家之開心速遞》飾演校花Sophie，與金城安有發展機會的角色，以及在《新聞女王2》中飾演佘詩曼的秘書。雖然入行時間尚短，但已參與多部重頭劇集，被視為TVB具潛質的新面孔。

網民熱議演技表現兩極化

陳芷珊在《正義女神》中的表現引起網民熱烈討論，有觀眾讚賞她「將凱琳的心機和冷血演得很到位」「新人有這樣的表現已經不錯」。不過亦有網民批評「演技還是有點生硬」「表情管理需要加強」「比起其他演員還是差一截」。有網民更直言「自稱港娛未來太狂妄，先練好演技再說」「中大畢業又如何，演戲是另一回事」。無論如何，這個角色確實為她帶來不少關注度，對新人而言已是難得的曝光機會。

陳芷珊 正義女神 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：TVB）
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陳芷珊 正義女神 （圖片來源：TVB）
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陳芷珊 正義女神 （圖片來源：TVB）
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陳芷珊 正義女神 （圖片來源：TVB）
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陳芷珊 正義女神 （圖片來源：TVB）
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陳芷珊 正義女神 現身《愛回家》引熱議（圖片來源：TVB）
現身《愛回家》引熱議（圖片來源：TVB）
陳芷珊 正義女神 做《愛回家》女神（圖片來源：TVB）
做《愛回家》女神（圖片來源：TVB）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
陳芷珊 正義女神 是TVB第33期藝員訓練班畢業生（圖片來源：IG@tratra33cy）
是TVB第33期藝員訓練班畢業生（圖片來源：IG@tratra33cy）
陳芷珊 正義女神 Tracy喺佘詩曼新劇《正義女神》有演出。（圖片來源：小紅書）
Tracy喺佘詩曼新劇《正義女神》有演出。（圖片來源：小紅書）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
陳芷珊 正義女神 台慶「魔音大會」的表現亦有佢份（圖片來源：TVB）
台慶「魔音大會」的表現亦有佢份（圖片來源：TVB）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：IG相片）
（圖片來源：IG相片）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：TVB官網）
（圖片來源：TVB官網）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：IG@tratra33cy）
（圖片來源：IG@tratra33cy）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：IG@tratra33cy）
（圖片來源：IG@tratra33cy）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：IG@tratra33cy）
（圖片來源：IG@tratra33cy）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：IG@tratra33cy）
（圖片來源：IG@tratra33cy）
陳芷珊 正義女神 （圖片來源：IG@tratra33cy）
（圖片來源：IG@tratra33cy）

圖片來源：TVB、IG@tratra33cy、小紅書、IG相片、TVB官網資料或影片來源：原文刊於新假期

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