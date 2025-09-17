29歲無綫力捧小花晒素顏開學相 青春爆燈網民激讚 成功升讀城大學士學位
廣告
29歲無綫小花陳若思（Amber）日前於社交網上載開學照片，戴住Cap帽及眼鏡青春洋溢。港姐出身的她晒出浸會大學副學士以及城市大學學士學生證，擺出可愛又驕傲表情，網民紛紛留言激讚她有樣有身材仲要不斷自我增值，真係勵志女神。
Instagram晒學生證驕傲表情勁可愛
陳若思於Instagram Story上載多張開學照片，她戴上黑色Cap帽配眼鏡，穿住簡單小背心，青春氣息爆燈。相片中她手持兩張學生證，一張係浸會大學副學士，另一張係城市大學學士，表情既可愛又帶點驕傲，令網民大讚佢努力進修嘅精神。佢仲特別配文「September photo-booth 忙碌的九月。第三年。繼續努力。#exhausted #開學」，展現出對學習嘅堅持同決心。
中學畢業即入行近年重返校園追夢
現年29歲嘅陳若思中學畢業後便投身娛樂圈，近年決定重返校園進修。據了解，佢先完成浸會大學副學士課程，今年再成功升讀城市大學學士學位，展現出對知識嘅渴求。工作繁忙之餘仍堅持讀書，呢種上進精神確實值得欣賞，亦都解釋點解佢嘅演技近年有明顯進步，獲得更多重要角色嘅演出機會。
網民一面倒激讚勵志女神自我增值
陳若思晒學生證嘅相片一出，隨即引起網民熱烈回應。有網民留言「Amber有樣有身材，仲要不斷自我增值」、「晒學生照，終於成為大學生！加油！」、「近年備受無綫力捧」等正面評價。大部分網民都讚賞佢願意喺事業高峰期仍然堅持進修，認為佢係娛樂圈嘅正面榜樣。有粉絲更表示期待佢學成後會有更出色嘅演出表現，證明知識同經驗並重嘅重要性。
無綫力捧小花事業學業雙線發展
陳若思近年獲無綫大力栽培，參演《痞子殿下》、《新聞女王》、《執法者們》及《刑偵12》等多部重頭劇集，演技備受認同。其中邵氏劇集《執法者們》更喺內地點擊破3億，而《刑偵12》收視口碑俱佳，令佢嘅知名度大增。現時佢一邊拍劇一邊讀書，雖然辛苦但成果豐碩，展現出新生代藝人嘅專業態度同學習精神，為其他後輩樹立良好榜樣。
圖片來源：IG@amberchann46、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期