29歲無綫力捧小花晒素顏開學相 青春爆燈網民激讚 成功升讀城大學士學位

29歲無綫小花陳若思（Amber）日前於社交網上載開學照片，戴住Cap帽及眼鏡青春洋溢。港姐出身的她晒出浸會大學副學士以及城市大學學士學生證，擺出可愛又驕傲表情，網民紛紛留言激讚她有樣有身材仲要不斷自我增值，真係勵志女神。