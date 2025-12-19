萬千星輝2025｜「女新人大熱」陳若思回顧5年演藝路 拉票坦言一原因冇信心
陳若思謙虛拉票獲網民讚賞
陳若思在社交平台發表長文拉票，坦承自己「產量唔多，亦唔係一個好有天份嘅人」，但強調會用心演繹每個角色。她在文中感謝給予演出機會的每一位工作人員，並表示「從演戲之中，我更發現很多不一樣既自己」。這份謙虛和真誠的態度，令不少網民留言支持，認為她的努力值得肯定。
五年演藝路程回顧感恩
陳若思在另一篇社交平台貼文中回顧五年演藝路程，由兒童節目主持「蝦蝦公主」開始，到J2台節目，再到拍攝劇集，一路走來獲得不少成長機會。她特別感謝文哥、Tommy、佳導等給予機會的工作人員，表示「呢幾年我成長咗唔少」。她更以五年前「蝦蝦公主」的身份承諾「我一定會一日比一日進步」，如今能夠參與萬千星輝頒獎典禮，已經證明了自己的進步。
會見傳媒坦言沒有信心
儘管在社交平台積極拉票，但陳若思昨日會見傳媒時卻坦言沒有信心奪獎，認為「一眾對手太強」。這份謙虛的態度反而獲得不少支持，網民認為她的真誠可貴。她在訪問中重申會繼續努力，希望觀眾能夠見到她的進步，並請求大家投票支持她競逐「最佳女新人」獎項。
新聞女王徐曉欣角色備受關注
陳若思在《新聞女王》中飾演徐曉欣一角，這個角色為她帶來不少關注度。她在劇中的表現獲得觀眾認可，演技較以往有明顯進步。《新聞女王》作為無綫重頭劇集，收視表現理想，亦為陳若思在「最佳女新人」競逐中加分不少。她在拉票文中特別提及這個角色，可見對此作品的重視程度。
執法者們蔡佩汶展現不同演技層面
在《執法者們》中，陳若思飾演蔡佩汶一角，展現了與《新聞女王》截然不同的演技層面。這套劇集讓她有機會嘗試不同類型的角色，豐富了她的演藝履歷。她在拉票文中提到希望自己「毫無保留，好用心，好投入去做每一個角色」，而蔡佩汶這個角色正好體現了她的這份堅持和努力。
刑偵12丁少婷角色獲業界認可
陳若思在《刑偵12》中飾演丁少婷，這個角色進一步展現了她的演技實力。《刑偵12》作為警匪題材劇集，對演員的演技要求較高，而陳若思在劇中的表現獲得認可。她在社交平台分享的作品精華影片中，亦特別展示了這個角色的精彩片段，希望藉此向觀眾展現自己的演技進步。
無綫力捧小花事業學業雙線發展
陳若思近年獲無綫大力栽培，參演《痞子殿下》、《新聞女王》、《執法者們》及《刑偵12》等多部重頭劇集，演技備受認同。其中邵氏劇集《執法者們》更喺內地點擊破3億，而《刑偵12》收視口碑俱佳，令佢嘅知名度大增。現時佢一邊拍劇一邊讀書，雖然辛苦但成果豐碩，展現出新生代藝人嘅專業態度同學習精神，為其他後輩樹立良好榜樣。
港姐陳若思Amber簽無綫同兩位港姐撞樣 改名入行前性感水著曝光
自爆激減30磅參選港姐的陳若思Amber參選時名字叫「陳煦凝」，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜2020年決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，同年10月在社交網站上宣佈從「陳煦凝」改名為「陳若思」。
有小腰精稱號的陳煦凝，參選港姐時是大熱之選，曾先後被指似蔡少芬，後來又被發現同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣。陳煦凝為入行辭去本來的理財策劃經理一職，最近把長曲髮剪短，竟然同18年港姐亞軍鄧卓殷撞晒樣，未有實質工作，已同幾位師姐撞樣，唔知好事定唔好呢﹗
陳煦凝發長文替姊妹不入三甲不值
《香港小姐2020》冠軍由25歲蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪得，樣子標緻、笑容甜美，性格可愛，再加上唔鹹唔淡的廣東話，決賽當晚令她爭取不少分數，現場藝員嘉賓亦公開睇好好，三甲得主亦是大熱佳麗，外界對賽果大都表示認同滿意。不過有份落場的佳麗就唔係個個咁睇，好似小腰精的陳煦凝Amber就發文替姊妹何孟珊三甲不入而不值，
24歲的陳煦凝Amber，三圍32″ 21″ 32″，職業是一名理財策劃經理。