正義女神｜陳若思被揭富貴背景！選港姐戴6位數名錶面試 曾月入8萬嚇窒馮盈盈

TVB熱播劇《正義女神》近日其中一個單元講到，飾演「虐貓少女」Cat的29歲前港姐陳若思（Amber）憑著極具張力的演技成功彈出，令人刮目相看！有網民重溫她的入行背景，於2020年選港姐時，驚揭佢當年竟然戴住六位數名錶面試，更自爆入行前月薪高達8萬！