正義女神｜陳若思被揭富貴背景！選港姐戴6位數名錶面試 曾月入8萬嚇窒馮盈盈
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TVB熱播劇《正義女神》近日其中一個單元講到，飾演「虐貓少女」Cat的29歲前港姐陳若思（Amber）憑著極具張力的演技成功彈出，令人刮目相看！有網民重溫她的入行背景，於2020年選港姐時，驚揭佢當年竟然戴住六位數名錶面試，更自爆入行前月薪高達8萬！
陳若思《正義女神》演活虐貓少女
陳若思（Amber）在《正義女神》中飾演嘅「虐貓少女」Cat，角色充滿陰暗面，其歇斯底里嘅演技大獲好評，成為劇中一大亮點。其實Amber早於2020年以原名「陳煦凝」參選香港小姐，當年憑住21吋驚人纖腰成功殺入十強，雖然最終三甲不入，但亦順利簽約TVB，默默耕耘多年，今次終於憑角色成功入屋，證明佢嘅努力冇白費。
選港姐被揭戴6位數名錶超富貴
想唔到螢幕前演技精湛嘅Amber，現實中原來係個小富婆！有網民翻出佢當年參選港姐第二輪面試嘅片段，當時主持人陸浩明已經眼利發現佢身家唔簡單，當眾發問：「我發現你好多靚錶喎，你網上好多靚錶啊喺IG嗰度，今日你帶嗰隻我仲知道摷到六位數，點解會咁鍾意買咁多名錶？」當時連師姐馮盈盈都忍唔住驚訝大叫：「嘩！好想要呀！」場面相當矚目。
陳若思親揭買名錶原因
面對主持人嘅直接提問，陳若思當時亦毫不怯場，大方分享自己嘅買名錶觀念。佢淡定回應話：「其實我衫褲鞋襪係唔會買名牌，但我覺得買錶係絕對唔會蝕嘅一樣嘢。」
入行前曾月入8萬做金融才女
事實上，陳若思在入行前曾任職理財策劃經理（Financial Planner），事業發展得有聲有色。對於被指當時月薪高達8萬，佢亦大方承認：「經濟好嘅時候係有嘅（8萬月薪）。」年紀輕輕已經有如此可觀嘅收入，證明佢嘅工作能力備受肯定，難怪有本錢收藏價值不菲嘅名錶，富貴背景令人羨慕。
決賽被數學題考起勁搞笑
雖然陳若思係金融才女，但喺港姐決賽嘅問答環節都曾出現搞笑場面。當時佢被Do姐鄭裕玲問到證件相個樣點解同真人唔同，之後喺快問快答環節，更被一道簡單數學題「8乘7」考起，可能因為太緊張而答唔出。之後佢又搞笑地話自己冇死穴，率真嘅反應為緊張嘅比賽增添唔少歡樂氣氛，亦令觀眾留下深刻印象。
資料或影片來源：原文刊於新假期