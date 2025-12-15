陳若思首爆與Jeremy真實關係 原來一直未公開有原因 中學同框照曝光

陳若思昨日首度公開與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的真實關係，原來兩人由中四開始已是閨蜜，更一同為中學同學擔任姊妹團。她透露Jeremy現已隨新人外遊度蜜月，自己因工作關係留港，並坦言一直未公開兩人關係是有原因的。