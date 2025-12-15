陳若思首爆與Jeremy真實關係 原來一直未公開有原因 中學同框照曝光
陳若思昨日首度公開與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）的真實關係，原來兩人由中四開始已是閨蜜，更一同為中學同學擔任姊妹團。她透露Jeremy現已隨新人外遊度蜜月，自己因工作關係留港，並坦言一直未公開兩人關係是有原因的。
陳若思首爆與Jeremy中學情
陳若思透露與Jeremy是明愛元朗陳震夏中學的同學，由中四開始至今都是閨蜜關係。她說：「他曾在社交平台上載我們的中學合照，但沒有人認得我。當時身形較胖，如今漂亮了。我們曾承諾要陪伴同是中學同學的新娘出嫁，因此一同擔任姊妹團。雖然還有其他男同學，但姊妹團名額僅有5個。」她更笑言當年的自己與現在判若兩人，難怪網民認不出來。
陳若思自爆曾是肥妹
講到與Jeremy的中學生活，她意外自爆曾是肥妹︰「他曾在社交平台上載我們的中學合照，但沒有人認得我。當時身形較胖，如今漂亮了⋯⋯」
Jeremy粉絲眾多成顧慮
陳若思坦承一直未公開與Jeremy的關係是有顧慮的，她直言：「由於Jeremy擁有眾多女粉絲，公開2人關係難免有所顧慮，因此一直未曾提及，而且大家屬不同公司，工作上交流不多。」她解釋兩人雖然是多年好友，但考慮到對方的演藝事業和粉絲感受，所以選擇低調處理這段友誼。
爆Jeremy私下超宅愛打機
陳若思更爆料Jeremy私下的真實一面，原來對方比她更「宅」。她說：「平日見面大多談及打機或低能事，他每天都打機，比我更『宅』。我已過了打機的年紀，他比我年長1歲。他是一個非常好的人，性格溫和，經常照顧我們。」她形容Jeremy性格溫和，經常照顧身邊朋友，與台上的形象一致。
網民熱議兩人關係
消息曝光後，網民紛紛留言討論兩人的關係。有網民表示：「原來係中學同學，難怪咁熟」，亦有人讚賞陳若思的坦誠。部分Jeremy粉絲則表示理解兩人只是朋友關係，認為：「朋友關係好正常，唔使咁緊張」。陳若思最後笑言，自己與Jeremy現階段均以事業為重，應該都不會早婚，若日後對方結婚，必定會出力擔任兄弟或姊妹團。
圖片來源：IG@amberchann46資料或影片來源：原文刊於新假期