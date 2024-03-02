陳蕾演唱會2024｜一文睇清完整歌單+頭場盛況（不斷更新）
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雙料歌后陳蕾自2009在《亞洲星光大道》獲第4名出道後，終於在今晚（2日）迎來首次個人紅館演唱會。以下將會為大家整理頭場的歌單，以及直擊現場盛況！
陳蕾演唱會2024｜1.開場服裝大騷完美腹肌
演唱會在陳蕾以勁爆服裝登場打開序幕！陳蕾先以一身全白造型為觀眾帶來《不想回家》，陳蕾仲企上道具棺材兼演繹咗中槍的畫面，視覺效果超震撼！而服裝除咗大騷陳蕾的手臂線條外，短版背心仲騷埋超完美嘅腹肌，十分吸睛！
陳蕾演唱會2024｜頭場完整歌單
1. 我想和你好好的
2. 荒島之幻象
3. 不想回家
4. 娑婆
5. 妖治時代
6. 慌
7. 旁觀有罪
8. 以正義之名
9. 下流社會
10. 你快樂嗎？ w/ 張蔓姿鋼琴
11. 當我迷失時聽着的歌
12. 其實沒那麼寂寞 （國）
13. 沙門
14. 神的不在場證明
15. 熒光
16. 念
17. 出走
18. Run Away
19. 青年危機
20. 窮人的薔薇
21. 世界與你無關
22. 娛樂人生
23. 相信一切是最好的安排
24. 伸縮自如的愛 w/ 造星仔仔
25. 成人對待
26. JM單身9
Talk
27. 屈機
Talk
28. 凡星
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地