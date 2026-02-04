港姐冠軍陳詠詩高調放閃 與男友慶祝3週年 泳池激吻片曝光後感情態度大逆轉
陳詠詩五星級酒店慶祝3周年 當眾錫面珠超恩愛
陳詠詩與男友Martin迎來拍拖3周年紀念日，兩人選擇到五星級酒店享用豪華法國餐慶祝這個重要時刻。當晚陳詠詩以紅色低胸連身裙示人，艷光四射展現女人味，而Martin則穿上白恤衫配西褲，型格十足與女友非常匹配。最甜蜜的一幕是Martin主動錫了陳詠詩面珠一啖，兩人恩愛模樣羨煞旁人，完全不介意在公眾場合展現親密關係。
學霸男友背景曝光 美國名校畢業郎才女貌
據知兩人於美國留學時期相識，Martin畢業於著名的南加州大學，學業表現出眾，是不折不扣的學霸。而陳詠詩則於加州大學柏克萊分校完成學士學位後，轉到哥倫比亞大學修讀科技管理碩士課程，現時更正在修讀博士課程，學歷同樣驚人。兩人的高學歷背景配上出眾外貌，網民都大讚他們是完美的郎才女貌組合，學術成就與顏值並重。
當選港姐後瘋狂刪Post 感情態度神秘轉變
回顧陳詠詩的感情發展軌跡，當她決定參選港姐時，兩人就將社交平台上的親密合照全部刪除，顯示對這段感情的保護態度。奪冠僅三日後，她在Instagram刪除更多相片，行為引起網民關注。更令人意外的是，去年Martin曾公開在陳詠詩的帖文下留言放閃，但今年7月陳詠詩公布參選決定的長文就未見男友互動留言或讚好，兩人的互動模式出現明顯變化。
泳池激吻片瘋傳後霸氣回應 無所畏懼態度震驚全網
陳詠詩奪冠後不久，與Martin的泳池激吻私密片段在網上瘋傳，引起網民熱烈討論。面對這次突如其來的曝光事件，陳詠詩的回應卻出乎所有人意料，她表示沒有特別留意到片段流出，更認為這是自己另外的象徵，並不認為是負面事情。最令人震驚的是，當被問到會否擔心之後流出更多私密片段時，她竟然大方回應「如果大家想睇多啲片，我可以直接畀你哋睇喎，冇乜所謂！」這個超出常人想像的霸氣回應立即在網上引起軒然大波。
從低調保護到高調放閃 感情策略大逆轉
經歷泳池激吻片風波後，陳詠詩的感情態度似乎出現180度轉變，從之前的低調保護變成現在的高調放閃。這次3周年慶祝更是毫不避忌地在五星級酒店公開展現恩愛，與之前刪除親密合照的謹慎態度形成強烈對比。
網民熱議感情態度轉變 讚其真性情敢愛敢恨
對於陳詠詩感情態度的巨大轉變，網民反應兩極化。支持者大讚她「真性情，敢愛敢恨」，認為她不再被傳統港姐形象束縛，勇於做自己值得欣賞。有網民留言「佢哋拍拖3年都好穩定，而家咁高調放閃都係應該嘅」、「經歷過風波後更加珍惜呢段感情，好正常」。不過也有聲音質疑她的處理手法，認為作為港姐代表應該更加謹慎。