港姐冠軍陳詠詩高調放閃 與男友慶祝3週年 泳池激吻片曝光後感情態度大逆轉

港姐冠軍陳詠詩與圈外學霸男友Martin拍拖3周年，兩人近日在五星級酒店大歎豪華法國餐慶祝，更當眾錫面珠放閃恩愛。然而回顧這段戀情發展，從當選港姐後瘋狂刪除親密合照，到泳池激吻片瘋傳後的霸氣回應，再到如今高調慶祝週年紀念，陳詠詩的感情態度出現180度大轉變，背後心路歷程令人好奇。