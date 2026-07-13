港姐冠軍陳詠詩卸任前大解放 桃紅比堅尼邪惡角度自拍
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2025年港姐冠軍陳詠詩即將卸任，昨日趁假期與友人出海狂歡，在遊艇上換上桃紅色比堅尼大派福利。她更以「邪惡高角度」自拍，澎湃上圍幾乎迫爆鏡頭，但纖腰瘦到肋骨盡現，火辣與爭議同時引爆全網討論。
陳詠詩邪惡角度自拍迫爆鏡頭
陳詠詩昨日在社交平台限時動態分享出海片段，只見她化上精緻妝容、戴上時尚太陽眼鏡，身穿一套桃紅色波浪花紋比堅尼，簡約剪裁反而更凸顯白皙肌膚與火辣曲線。她在快艇船頭手持鏡頭，大膽以由上而下的高角度自拍，驕人上圍在鏡頭下呈現極具視覺衝擊的效果。拍攝期間她不斷變換姿勢，時而展現招牌腰果眼甜笑，時而鬼馬嘟嘴賣萌，身後友人則在海面上玩滑水，Stacey頻頻回頭為對方打氣，表現相當興奮。
Stacey回應身材爭議展現自信態度
陳詠詩隨後亦分享與女性友人在船尾享受日光浴的照片，兩人一字排開平躺甲板上。值得注意的是，即使在完全躺平狀態下，陳詠詩的身材線條依然堅挺且毫無贅肉，展現出前藝術體操港隊代表的運動員底子。不過有眼尖網民發現她疑似為展現更纖幼腰身而刻意收腹，導致肋骨線條過於明顯，引起部分人對其體態的關注。
前藝術體操港隊代表身材底子驚人
陳詠詩自2025年奪得港姐冠軍以來，一直以知性優雅形象示人，平日打扮偏向斯文大方。不過她擁有前藝術體操港隊代表的運動員背景，體態管理向來嚴格，加上高學歷的加持，令她成為近年最具話題性的港姐冠軍之一。隨著任期即將届滿，她近期在社交平台上的分享明顯比以往大膽，這次出海比堅尼照更是她卸任前最火辣的一次「福利放送」。
網民激讚港姐身材天花板
陳詠詩的出海比堅尼照曝光後，隨即引起大量網民討論。不少人留言激讚「港姐身材天花板」、「反地心吸力效果太強」，認為她的身材在歷屆港姐中數一數二。亦有網民表示「運動員底子就係唔同」、「體操出身果然有料到」，將其完美體態歸功於多年的專業訓練。不過部分網民則對其肋骨明顯的畫面表示擔憂，認為「太瘦唔健康」、「唔需要咁刻意縮肚」，兩極反應令這組照片持續發酵。
資料或影片來源：原文刊於新假期