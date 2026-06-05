港姐冠軍陳詠詩卸任前夕「終極一博」？騒「包不住」火辣比堅尼照

2025年港姐冠軍陳詠詩（Stacey）昨日突然在社交平台上載一輯火辣比堅尼照片，大騷驕人身材引起網民瘋狂讚好，惟照片曾一度被秒刪再重新上架，舉動耐人尋味。適逢港姐2026本週二已展開面試，陳詠詩卸任在即，今次大膽曬相被外界猜測是為未來工作鋪路。