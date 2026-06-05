港姐冠軍陳詠詩卸任前夕「終極一博」？騒「包不住」火辣比堅尼照
陳詠詩粉紅比堅尼包不住驕人上圍
陳詠詩昨日（4日）在社交平台分享到水上樂園玩水的照片，只見她身穿一套粉紅色荷葉邊比堅尼，甜美中帶著火辣氣息。不過細心的網民發現，她似乎刻意挑選了較小尺碼的泳衣，上圍幾乎包不住，谷出震撼的「湯碗胸」效果，加上挺胸收腹令纖腰線條畢現，視覺衝擊力十足。她站在水上樂園欄杆旁打卡，背後以八彩天梯作點綴，大方展現招牌長腿及零贅肉身材，其中一張更以燦爛笑容配上勝利手勢，相當搶眼。不過照片上架後曾一度被極速秒刪，其後又重新上架，引起外界諸多猜測。
回應曝光率低稱公司安排專注慈善職責
自當選港姐冠軍以來，陳詠詩的曝光率相對偏低，更被外界形容為坐「冷板凳」。對此她淡定回應，透露公司早有安排：「公司都有同我講，話我今年主要嘅責任都係做返港姐冠軍嗰啲慈善活動，佢哋同我講話我卸任之後先會開始俾多啲工作我嘗試。」被問到會否覺得起步慢了，她坦言：「因為自己年紀大啲，都係尾班車，唯有順其自然啦。」陳詠詩強調做冠軍是一種榮譽，不會有被投閒置散的想法，並對卸任後的工作機會表示期待。
港姐2026面試已展開卸任進入倒數階段
港姐2026選舉本週二已正式展開面試程序，意味著陳詠詩的冠軍任期即將屆滿。談到交棒一刻，她感慨時間飛逝：「其實諗起真係有少少唔捨得，但係都好興奮見到今年嘅佳麗。」她回憶去年自己經歷選美的種種，表示今年終於可以輕鬆地「坐喺度食吓花生」觀賞新一屆佳麗的表現。在卸任倒數之際突然大曬火辣泳裝照，加上照片秒刪又重新上架的操作，不少人猜測她正積極為卸任後爭取更多工作機會做準備。
網民狂派心讚好身材有人質疑刻意搏出位
陳詠詩的比堅尼照片引來大批網民留言讚好，不少人大派心形符號表示支持，讚她「身材好正」、「港姐冠軍派福利」。有網民認為她趁卸任前提升曝光率是聰明做法，畢竟任期內工作機會有限，現在是時候讓更多人留意到她的存在。不過亦有聲音質疑她選擇較小尺碼泳衣是刻意搏出位，認為港姐冠軍應該注意形象。至於照片秒刪再上架的操作，有網民猜測是「欲擒故縱」的宣傳手法，亦有人認為可能只是單純手誤。