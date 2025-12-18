港姐冠軍陳詠詩與男友大方放閃 忘我激吻慶祝27歲生日
生日派對激情畫面流出
陳詠詩在社交平台分享慶生照片，配文寫道「2025 has been such a wild year, feeling so grateful to be surrounded by love and to celebrate with the people who feel like home」。照片中可見她身穿深色吊帶低胸裙，展現性感身材，而男友Martin則緊緊攬住她的腰部。兩人在鏡頭前毫不避忌地展現親密關係，甜蜜咀嘴的畫面極為搶眼，完全不介意在公眾面前大方放閃。整個慶生過程充滿浪漫氣氛，Martin更為女友準備了大束鮮花作為生日禮物。
網民熱議港姐作風豪放
陳詠詩的大膽作風引起網民廣泛討論，有人留言「幾乎咀到巴黎鐵塔反轉再反轉」，形容兩人的激情程度。部分網民讚賞她的真性情，認為「敢愛敢恨好真實」、「冇乜好收收埋埋」。不過亦有聲音質疑港姐的公眾形象，認為「始終係港姐冠軍要注意形象」。有網民更翻出她之前的性感泳衣照和激吻片段作比較，討論她當選港姐前後的轉變。整體而言，大部分網民對她的坦率態度持正面看法，認為現代女性應該有表達感情的自由。
陳詠詩與男友水中激吻引熱議
早前陳詠詩與男友在泰國度假時的水中激吻片段被網民起底流出，當時引起不少討論。面對外界質疑，陳詠詩展現高情商回應，表示這並非負面事情，更大方地說「如果大家想看多一點，可以直接給大家看」。她的坦率態度獲得不少網民讚賞，認為她敢作敢為的性格相當真實。上個月她更首次公開男友Martin的正面照，正式向外界介紹這段感情關係。
Martin學霸背景曝光戀愛史
據了解，陳詠詩的男友Martin擁有優秀學歷背景，畢業於著名的南加州大學，是名副其實的學霸。兩人的相識過程相當浪漫，當年都在美國留學期間，透過聯校活動認識並發展出感情。Martin身型高大挺拔，與陳詠詩站在一起形成完美的身高差，兩人郎才女貌的組合獲得不少網民認同。他們的感情發展穩定，從留學時期一直維持至今，經歷了陳詠詩參選港姐並奪冠的重要時刻，感情基礎相當穩固。