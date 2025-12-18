港姐冠軍陳詠詩與男友大方放閃 忘我激吻慶祝27歲生日

港姐冠軍陳詠詩12月12日迎來27歲生日，與男友Martin甜蜜慶祝的畫面曝光，兩人激情咀嘴的親密舉動引起網民熱議。身穿性感吊帶低胸裙的陳詠詩被男友緊緊攬實，情到濃時更上演激烈咀嘴戲碼，畫面極度火辣。這位2025年港姐冠軍的大膽作風再次成為焦點，網民紛紛留言討論她的豪放表現。