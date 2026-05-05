港姐冠軍陳詠詩坐足一年冷板凳親揭真相 當選後爭議不斷 與男友水中激吻獲關注
陳詠詩出席招募記者會感慨即將交棒
陳詠詩昨日應邀出席新一屆港姐全球招募記者會為活動造勢，面對即將卸任嘅時刻，佢感慨時間飛逝，坦言心情複雜。佢接受訪問時表示：「其實諗起真係有少少唔捨得，但係都好興奮見到今年嘅佳麗，因為我記得我哋上年嘅時候，即係經歷咗咁多嘢，又去到決賽，今年可以即係坐喺度可能食吓花生咁樣睇吓，今年嘅佳麗表演成點，所以都興奮嘅。」由參賽者變成觀眾，陳詠詩嘅心態轉變可見一斑，從緊張備戰到輕鬆食花生，呢種角色轉換對佢嚟講既感慨又期待。
被指坐冷板凳一年曝光率偏低
自當選港姐冠軍以來，陳詠詩嘅曝光率相對其他歷屆港姐明顯偏低，幾乎冇乜重要嘅演出機會或者綜藝節目亮相，被外界形容為坐「冷板凳」，甚至有人質疑佢係咪被公司投閒置散。對於一個港姐冠軍嚟講，當選後一年本應係事業起飛嘅黃金期，但陳詠詩嘅情況似乎同大眾期望有落差，呢種反差自然引起唔少討論同猜測，究竟係公司安排問題，定係另有原因？
陳詠詩親揭公司安排卸任後先有工作機會
面對外界嘅質疑，陳詠詩淡定回應，透露公司其實早有安排。佢解釋：「公司都有同我講，話我今年主要嘅責任都係做返港姐冠軍嗰啲慈善活動，佢哋同我講話我卸任之後先會開始俾多啲工作我嘗試，所以其實都興奮，幾個月後應該會多啲嘅工作機會試吓。」換言之，公司將佢在任期間定位為親善及慈善大使，真正嘅娛樂圈工作要等到卸任之後先正式展開，呢個安排雖然同以往港姐嘅發展模式有所不同，但陳詠詩本人似乎完全接受。
自認「尾班車」佛系心態順其自然
當被追問會唔會覺得起步慢咗，陳詠詩展現出超高EQ嘅佛系回應：「咁又唔會，因為自己年紀大啲，都係尾班車，唯有順其自然啦。」佢更強調做冠軍本身就係一種榮譽，唔會因為工作量少而覺得被冷待。呢種坦然面對現實嘅態度，同一般藝人急於爭取曝光嘅心態截然不同，陳詠詩選擇以平常心看待自己嘅星途發展，將呢一年視為累積經驗嘅過渡期，等待卸任後厚積薄發嘅機會來臨。
網民熱議港姐冠軍待遇引發討論
陳詠詩嘅回應曝光後，隨即引起網民熱烈討論。有網民表示同情：「做咗冠軍一年都冇乜嘢做，真係幾慘」，亦有人讚賞佢嘅心態：「起碼佢自己唔怨，EQ真係高」。不過都有網民質疑公司嘅安排是否合理：「邊有港姐冠軍係要等卸任先有工作㗎」，認為呢種做法浪費咗冠軍頭銜嘅黃金宣傳期。無論如何，陳詠詩嘅佛系態度確實令人印象深刻，至於卸任後能否真正迎來事業轉機，就要拭目以待。
泳池激吻片瘋傳後霸氣回應 無所畏懼態度震驚全網
陳詠詩奪冠後不久，與Martin的泳池激吻私密片段在網上瘋傳，引起網民熱烈討論。面對這次突如其來的曝光事件，陳詠詩的回應卻出乎所有人意料，她表示沒有特別留意到片段流出，更認為這是自己另外的象徵，並不認為是負面事情。最令人震驚的是，當被問到會否擔心之後流出更多私密片段時，她竟然大方回應「如果大家想睇多啲片，我可以直接畀你哋睇喎，冇乜所謂！」這個超出常人想像的霸氣回應立即在網上引起軒然大波。
從低調保護到高調放閃 感情策略大逆轉
經歷泳池激吻片風波後，陳詠詩的感情態度似乎出現180度轉變，從之前的低調保護變成現在的高調放閃。這次3周年慶祝更是毫不避忌地在五星級酒店公開展現恩愛，與之前刪除親密合照的謹慎態度形成強烈對比。