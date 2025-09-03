港姐冠軍陳詠詩泳池激吻片瘋傳 學霸男友真實身份意外曝光
泳池激吻片瘋傳 霸氣回應震驚全網
面對這次突如其來的曝光事件，陳詠詩的回應卻出乎所有人意料。她在接受訪問時表示自己沒有特別留意到片段流出，更認為這是自己另外的象徵，並不認為是負面的事情。最令人震驚的是，當被問到會否擔心之後流出更多私密片段時，她竟然大方回應：「如果大家想睇多啲片，我可以直接畀你哋睇喎，冇乜所謂！」這個超出常人想像的回應立即在網上引起軒然大波。
學霸男友身份首度起底 南加州大學高材生背景震驚網民
隨着激吻片段的曝光，陳詠詩的感情生活也成為網民關注焦點。早前她被拍到有神秘男友接機，隨後大方認愛，透露對方是圈外人，希望低調保護這段戀情。不過，近日傳媒踢爆其男友的真實背景，原來他名叫Martin，是一名不折不扣的學霸！據可靠消息透露，Martin畢業於著名的南加州大學，學業表現出眾，外型英俊，與陳詠詩堪稱是完美的金童玉女組合。兩人的相識過程也充滿浪漫色彩，據報道他們是在美國留學期間的一次聯校活動中擦出愛火，從此開始了這段跨國戀情。
兩年穩定戀情大起底 情人節甜寵羨煞旁人
消息人士透露，陳詠詩與Martin這段戀情已經維持接近兩年，感情相當穩定。兩人平時相處模式甜蜜溫馨，Martin經常會在重要節日給陳詠詩驚喜。今年情人節，他就貼心地送上一大束粉紅玫瑰，甜寵女友的舉動羨煞不少旁人。據知情人士爆料，兩人在社交平台上經常分享甜蜜合照，當中不乏陳詠詩身穿性感露背裝、真空上陣的火辣造型，展現出熱戀中女人的自信魅力。不過自從陳詠詩決定參選後，兩人就將這些親密合照全部刪除，顯示他們對這段感情的保護態度。
網民熱議霸氣回應 真空造型引發關注
陳詠詩這次對激吻片段流出的霸氣回應，在網民之間引起了兩極化的討論。有網民讚賞她的坦蕩和自信，認為這種不迴避的態度值得欣賞；但也有網民質疑這樣的回應是否過於大膽。除了激吻片段外，網民也挖出了陳詠詩之前在社交平台上的各種性感造型照片，包括真空上陣、露背裝等火辣造型，這些照片都成為了討論的焦點。有網民表示陳詠詩數個月來在戀愛方面一直保持低調，專注於比賽，今次事件只是被網友重提舊事而已，但她的大方態度確實讓人印象深刻。
少女時代大尺度靚相逐張睇！
陳詠詩在參選前將IG 部份舊相下架，但由於赴對前曾接受訪問，這輯少女時代的靚相仍廣為流傳。