港姐冠軍陳詠詩懶理泳池激吻照風波 高調曬家鄉賀信：呢份榮耀屬於江門人！

新鮮出爐的《2025香港小姐競選》冠軍陳詠詩，早前因與男友在泳池「鴛鴦戲水」的親密照流出而捲入是非，形象一度備受爭議。事隔數日，她似乎未受風波影響，於9月7日在社交平台高調曬出來自家鄉的兩封賀信，大談家族榮耀與傳承！