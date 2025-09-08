港姐冠軍陳詠詩懶理泳池激吻照風波 高調曬家鄉賀信：呢份榮耀屬於江門人！
陳詠詩懶理是非 曬家鄉賀信證猛料家底
面對親密照流出的風波，陳詠詩選擇在社交平台分享喜悅，高調展示來自家鄉「新會海外聯誼會」及「江門市新會區歸國華僑聯合會」的賀信。相中所見，兩封信件除了恭賀她榮登港姐冠軍寶座，更用了不少篇幅表揚其顯赫家世，特別提及她的曾祖父、著名慈善家陳瑞祺，以及其祖父陳經綸，讚揚其家族對社會的貢獻。陳詠詩興奮發文，字裏行間充滿感動與溫暖，直言這份來自家鄉長輩和鄉親的祝福對她而言特別珍貴，認為這份榮耀屬於每一個江門新會人，似乎想藉此證明自己家底豐厚，無懼外界的是非紛擾。
港姐冠軍陳詠詩感言：「未來走出自己嘅公益路」
陳詠詩在帖文中亦詳述了自己對未來的期許與責任，強調會傳承家族精神。她寫道：「家族一直傳承住愛國、愛港、愛鄉嘅精神，而我都希望可以承載落去，心懷感恩，懂得回饋社會。」她更將港姐冠軍的身份視為一份責任，承諾會在任期內返回家鄉新會與鄉親相聚，分享喜悅。陳詠詩更立下目標，希望借助香港小姐的平台，延續家族的慈善精神，並宣告：「未來走出屬於自己嘅公益同慈善之路，去回饋祖國、香港同家鄉。」最後她更感性表示：「新會係我嘅根，中國香港係我嘅家！無論將來去到邊度，我都會帶住呢份血脈同牽掛，把更多善意同正能量傳出去。」
陳詠詩是非纏身 泳池激吻照流出惹爭議
現年25歲的陳詠詩自參選以來一直被視為大熱門，最終亦不負眾望奪冠。她除了樣貌出眾，更被指文武雙全，學歷高兼家底豐厚，其曾祖父陳瑞祺是本港知名的慈善家。然而，正所謂人紅是非多，陳詠詩當選後不久，網上即瘋傳她與男友在泳池的火辣親密照，相中兩人不但緊緊相擁，更有水中激吻的畫面，作風相當豪放，引起網民熱議。
陳詠詩首度開腔 直認拍拖兼自爆刪相原因
陳詠詩尖沙咀出席活動時，首度正面回應戀情曝光。她表現從容，直言分享照片是「光明正大」的行為，並解釋在紐約讀書的文化與香港不同，回到香港後不希望隱瞞感情狀況，更霸氣表示：「若果當初想隱瞞就不會選擇分享。」對於歷屆港姐冠軍似乎都難逃「分手魔咒」，她坦言有聽過此說法，但會抱持順其自然的態度，目前對感情狀況並不擔心。此外，當被問到為何刪除社交平台上的性感照片時，她承認是自己的決定，希望能夠「保持神秘」，並認為香港文化有所不同，此舉並非受到公司壓力或刻意隱瞞過去。
少女時代大尺度靚相逐張睇！
陳詠詩在參選前將IG 部份舊相下架，但由於2018年中學畢業赴美升學前曾接受不少媒體訪問，這輯由她提供給媒體的少女時代靚相，目前仍廣為流傳，當時的Stacey剛剛二十出頭，已經獲得兩屆中國香港體操總會頒發「傑出運動員」獎項。
陳詠詩男友被起底
陳詠詩感情生活備受矚目！早前她被拍到有神秘男友接機，隨後大方認愛，透露對方是圈外人，希望低調保護這段戀情。近日傳媒踢爆其男友背景，原來他名叫Martin，是一名不折不扣的學霸！據報道，兩人於美國留學期間相識，在一次聯校活動中擦出愛火。Martin畢業於南加州大學，學業出眾，外型與陳詠詩堪稱金童玉女。消息指，陳詠詩與Martin拍拖已近兩年，感情穩定。兩人不時分享甜蜜合照，當中不乏陳詠詩身穿性感露背裝、真空上陣的火辣造型，早前有網民貼出兩人於泳池忘情擁吻的片段，並透露他們經常會在社交平台放閃，但參選後就全部刪除了。