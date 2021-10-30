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陳詩欣迎接人生新階段 陳爾正著龍袍娶妻

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撰文：東方新地

陳詩欣於周六（10月30日）與圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗，婚禮前一晚，陳詩欣跟足傳統進行上頭儀式，而陳爾正就敷埋面膜，等娶陳詩欣，到正式行禮的日子，陳爾正就著上了一件黑底加金龍刺繡的「龍袍」，出門迎接新娘！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]_zing、[email protected][email protected][email protected]

陳詩欣：我準備好了

陳詩欣和陳爾正在婚禮舉行的前一晚已住進酒店，陳詩欣先與好姊妹余香凝、鍾晴、蔡嘉欣、陳約臨、鄧穎堯和方詩揚舉行婚前最後一天的單身派對，晚上就換上紅衫，乖乖由媽媽為她上頭。

穿著一身紅衫的陳詩欣甜笑坐著，由媽媽為她上頭。（圖片來源：IG@kayan.c）
穿著一身紅衫的陳詩欣甜笑坐著，由媽媽為她上頭。（圖片來源：[email protected]
上完頭後，陳詩欣收到媽媽給她的利是。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
上完頭後，陳詩欣收到媽媽給她的利是。（圖片來源：[email protected]

上頭期間，陳詩欣爸爸唸出：「一梳梳到尾，二梳梳到白髮齊眉，三梳梳到兒孫滿地~」令陳詩欣開心甜笑，在梳好頭後，陳詩欣亦有在社交網貼出靚相，並留言：「人生新的階段，我…準備好了」

上完頭後，陳詩欣在社交網貼出靚相，自言已經準備好了。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
上完頭後，陳詩欣在社交網貼出靚相，自言已經準備好了。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
（圖片來源：[email protected]

陳爾正：我要娶你回家

而住在另一間酒店房的陳爾正，亦為第二日的婚禮做足準備，敷定面膜，又飲埋咖啡，並在社交網對陳詩欣甜爆留言說：「明天我要娶你回家~」

出發時陳爾正搬了兩大箱行李。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
出發時陳爾正搬了兩大箱行李。（圖片來源：[email protected]
晚上敷面膜。（圖片來源：IG@jc_zing）
晚上敷面膜。（圖片來源：[email protected]_zing）
狂飲咖啡。（圖片來源：IG@khdcheung）
狂飲咖啡。（圖片來源：[email protected]
又影低酒店中新房的布置。（圖片來源：IG@jc_zing）
又影低酒店中新房的布置。（圖片來源：[email protected]_zing）
（圖片來源：IG@jc_zing）
（圖片來源：[email protected]_zing）

到正日一朝早，陳爾正就精神奕奕地著上一件有金龍刺繡的「龍袍」，同鍾培生等一班兄弟去食早餐，鍾培生仲搞笑話：「食耐啲，畀班姊妹玩少啲！」

陳爾正著上新郎裝準備出發，睇真啲，佢連個手機套都換埋紅色。（圖片來源：IG@khdcheung）
陳爾正著上新郎裝準備出發，睇真啲，佢連個手機套都換埋紅色。（圖片來源：[email protected]
接新娘前，食埋個早餐先。（圖片來源：IG@khdcheung）
接新娘前，食埋個早餐先。（圖片來源：[email protected]

而新娘子的一班好姊妹已換上銀灰色的姊妹禮服，等待新郎哥和兄弟們上門迎接新娘。

好姊妹蔡嘉欣、余香凝、鄧穎堯、陳約臨已換好晒禮服。（圖片來源：IG@yeuklam）
好姊妹蔡嘉欣、余香凝、鄧穎堯、陳約臨已換好晒禮服。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@yeuklam）
（圖片來源：[email protected]

進行到接新娘及向新娘父母敬茶的環節，只見新娘陳詩欣穿著一件布滿金色繡紋的中式裙褂，和新郎陳爾正一起跪在地上，向坐在梳化上的陳詩欣父母敬茶。

新郎終於接到新娘，並一齊向父母敬茶。（圖片來源：IG@khdcheung）
新郎終於接到新娘，並一齊向父母敬茶。（圖片來源：[email protected]

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