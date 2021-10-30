陳詩欣迎接人生新階段 陳爾正著龍袍娶妻

陳詩欣於周六（10月30日）與圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗，婚禮前一晚，陳詩欣跟足傳統進行上頭儀式，而陳爾正就敷埋面膜，等娶陳詩欣，到正式行禮的日子，陳爾正就著上了一件黑底加金龍刺繡的「龍袍」，出門迎接新娘！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_zing、[email protected]、[email protected]、[email protected]