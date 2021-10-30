陳詩欣迎接人生新階段 陳爾正著龍袍娶妻
陳詩欣於周六（10月30日）與圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗，婚禮前一晚，陳詩欣跟足傳統進行上頭儀式，而陳爾正就敷埋面膜，等娶陳詩欣，到正式行禮的日子，陳爾正就著上了一件黑底加金龍刺繡的「龍袍」，出門迎接新娘！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_zing、[email protected]、[email protected]、[email protected]
陳詩欣：我準備好了
陳詩欣和陳爾正在婚禮舉行的前一晚已住進酒店，陳詩欣先與好姊妹余香凝、鍾晴、蔡嘉欣、陳約臨、鄧穎堯和方詩揚舉行婚前最後一天的單身派對，晚上就換上紅衫，乖乖由媽媽為她上頭。
上頭期間，陳詩欣爸爸唸出：「一梳梳到尾，二梳梳到白髮齊眉，三梳梳到兒孫滿地~」令陳詩欣開心甜笑，在梳好頭後，陳詩欣亦有在社交網貼出靚相，並留言：「人生新的階段，我…準備好了」
陳爾正：我要娶你回家
而住在另一間酒店房的陳爾正，亦為第二日的婚禮做足準備，敷定面膜，又飲埋咖啡，並在社交網對陳詩欣甜爆留言說：「明天我要娶你回家~」
到正日一朝早，陳爾正就精神奕奕地著上一件有金龍刺繡的「龍袍」，同鍾培生等一班兄弟去食早餐，鍾培生仲搞笑話：「食耐啲，畀班姊妹玩少啲！」
而新娘子的一班好姊妹已換上銀灰色的姊妹禮服，等待新郎哥和兄弟們上門迎接新娘。
進行到接新娘及向新娘父母敬茶的環節，只見新娘陳詩欣穿著一件布滿金色繡紋的中式裙褂，和新郎陳爾正一起跪在地上，向坐在梳化上的陳詩欣父母敬茶。