28歲人妻陳詩欣被指高過老公譜長短腳之戀 婚後即大方公開回應

現時28歲陳詩欣於上周六（10月30日）與圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗，每次新郎哥Joshua與新娘子陳詩欣同框的時候，總被指矮過老婆。婚禮完結後，升呢人妻的陳詩欣在社交網分享籌備婚事的大小事情，有問必答，對於老公的身高問題，陳詩欣亦唔介意公開回應。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_zing、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected] 娛樂新聞台