28歲人妻陳詩欣被指高過老公譜長短腳之戀 婚後即大方公開回應
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]_zing、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected] 娛樂新聞台
陳詩欣分享結婚備忘錄
陳詩欣剛加入人妻之列，忙完婚禮即在社交網現有問必答，除了分享籌備婚禮的過程，更回應與老公陳爾正的相識經過等等，當中有網民提出陳詩欣與老公陳爾正是否長短腳之戀。陳詩欣表現大方，而且答得好有體面：「既然大家對佢高度咁關注，我就回應下，其實如果我唔着高踭鞋應該係平頭，視乎我嗰日心情好唔好。心情好的時候，着高踭鞋就高過佢囉。」
著平底鞋冇得呃
陳詩欣的官方身高為165cm，不過婚禮當日有不少合照及影片都看到她比老公陳爾正高大，穿裙褂出門時，陳詩欣穿上平底中式褂鞋，看上去都是高過陳爾正，難怪網民會覺得二人是長短腳之戀。
合照一定曲腳就位
其實翻看過去陳詩欣與陳爾正的生活合照，每次站在男方身旁，陳詩欣都會刻意屈膝曲腳，或者其中一方坐下，避免平排特顯身高。網民亦不時討論二人的相襯度，指身形標準的陳詩欣站在陳爾正身邊，就會變得大隻。
陳詩欣著中式裙褂出門 姊妹感動落淚
前TVB娛樂新聞主播陳詩欣（Eunice）於上周六（10月30日）朝早著住中式裙褂出門，一對新人在一班兄弟姊妹的見證下向長輩斟茶，然後移師一間教堂正式舉行婚禮。
晚上換性感銀紗宴客
到了晚上，一對新人在中環一間酒店宴請親友，陳詩欣著上一件低胸銀色禮服，配襯華麗鑽飾宴客，接受訪問時，陳詩欣笑言好多人追問她幾時生B，她都回答好友余香凝幾時生第二胎，就是她生第一胎之時，因為余香凝生第一胎時，是她陪著對方去產房，感覺好有意義，但可能要等幾年之後才能成事。
而講度蜜月方面陳詩欣話在香港無咩地方特別想去，所以要等通關後才去度蜜月。她又取笑好友蔡嘉欣在教堂「紮行晒馬」，最終成功搶到花球，因此她要給些壓力其男友，希望蔡嘉欣能夠成為下一個出嫁新娘。