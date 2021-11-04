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28歲人妻陳詩欣被指高過老公譜長短腳之戀 婚後即大方公開回應

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撰文：東方新地

現時28歲陳詩欣於上周六（10月30日）與圈外男友陳爾正（Joshua）拉埋天窗，每次新郎哥Joshua與新娘子陳詩欣同框的時候，總被指矮過老婆。婚禮完結後，升呢人妻的陳詩欣在社交網分享籌備婚事的大小事情，有問必答，對於老公的身高問題，陳詩欣亦唔介意公開回應。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]_zing、[email protected][email protected][email protected][email protected] 娛樂新聞台

陳詩欣分享結婚備忘錄

陳詩欣剛加入人妻之列，忙完婚禮即在社交網現有問必答，除了分享籌備婚禮的過程，更回應與老公陳爾正的相識經過等等，當中有網民提出陳詩欣與老公陳爾正是否長短腳之戀。陳詩欣表現大方，而且答得好有體面：「既然大家對佢高度咁關注，我就回應下，其實如果我唔着高踭鞋應該係平頭，視乎我嗰日心情好唔好。心情好的時候，着高踭鞋就高過佢囉。」

陳詩欣婚後即在社交網限時動態分享婚禮的事宜。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣婚後即在社交網限時動態分享婚禮的事宜。（圖片來源：[email protected]
有網民問陳詩欣老公有幾高？係咪長短腳之戀？陳詩欣大方回應。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
有網民問陳詩欣老公有幾高？係咪長短腳之戀？陳詩欣大方回應。（圖片來源：[email protected]

著平底鞋冇得呃

陳詩欣的官方身高為165cm，不過婚禮當日有不少合照及影片都看到她比老公陳爾正高大，穿裙褂出門時，陳詩欣穿上平底中式褂鞋，看上去都是高過陳爾正，難怪網民會覺得二人是長短腳之戀。

著平底褂鞋的陳詩欣，點睇同老公都唔係平頭喎！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
著平底褂鞋的陳詩欣，點睇同老公都唔係平頭喎！（圖片來源：[email protected]
好姊妹余香凝結婚當日，陳詩欣已被指高過當時仍是男朋友的陳爾正。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
好姊妹余香凝結婚當日，陳詩欣已被指高過當時仍是男朋友的陳爾正。（圖片來源：[email protected]

合照一定曲腳就位

其實翻看過去陳詩欣與陳爾正的生活合照，每次站在男方身旁，陳詩欣都會刻意屈膝曲腳，或者其中一方坐下，避免平排特顯身高。網民亦不時討論二人的相襯度，指身形標準的陳詩欣站在陳爾正身邊，就會變得大隻。

合照時老公坐低，咁就冇咁礙眼啦！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
合照時老公坐低，咁就冇咁礙眼啦！（圖片來源：[email protected]szeyan）
陳詩欣經常屈膝就位。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣經常屈膝就位。（圖片來源：[email protected]

陳詩欣婚後玩有問必答 老公陳爾正身高問題？平頭打和畀足面 陳詩欣婚後玩有問必答 老公陳爾正身高問題？平頭打和畀足面

陳詩欣著中式裙褂出門 姊妹感動落淚

前TVB娛樂新聞主播陳詩欣（Eunice）於上周六（10月30日）朝早著住中式裙褂出門，一對新人在一班兄弟姊妹的見證下向長輩斟茶，然後移師一間教堂正式舉行婚禮。

化粧師分享了陳詩欣的靚靚造型。（圖片來源：IG@melodychiumakeup）
化粧師分享了陳詩欣的靚靚造型。（圖片來源：[email protected]

 

一班好姊妹開心為陳詩欣送嫁。（圖片來源：Facebook@TVB 娛樂新聞台）
一班好姊妹開心為陳詩欣送嫁。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
（圖片來源：Facebook@TVB 娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
（圖片來源：Facebook@TVB 娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
向長輩斟茶後，兩人移師教堂，正式舉行婚禮。（圖片來源：Facebook@TVB 娛樂新聞台）
向長輩斟茶後，兩人移師教堂，正式舉行婚禮。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
之後陳詩欣換上白色婚紗，由陳父送入教堂。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
之後陳詩欣換上白色婚紗，由陳父送入教堂。（圖片來源：[email protected]
陳爾正為陳詩欣揭開頭紗。（圖片來源：IG@jc_zing）
陳爾正為陳詩欣揭開頭紗。（圖片來源：[email protected]_zing）
教堂外搶花球，蔡嘉欣一馬當先，其他姊妹無人敢同佢爭。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
教堂外搶花球，蔡嘉欣一馬當先，其他姊妹無人敢同佢爭。（圖片來源：[email protected]
最終由蔡嘉欣成功奪得花球。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
最終由蔡嘉欣成功奪得花球。（圖片來源：[email protected]

晚上換性感銀紗宴客

到了晚上，一對新人在中環一間酒店宴請親友，陳詩欣著上一件低胸銀色禮服，配襯華麗鑽飾宴客，接受訪問時，陳詩欣笑言好多人追問她幾時生B，她都回答好友余香凝幾時生第二胎，就是她生第一胎之時，因為余香凝生第一胎時，是她陪著對方去產房，感覺好有意義，但可能要等幾年之後才能成事。

（圖片來源：Facebook@TVB 娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
（圖片來源：Facebook@TVB 娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
（圖片來源：Facebook@TVB 娛樂新聞台）
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

而講度蜜月方面陳詩欣話在香港無咩地方特別想去，所以要等通關後才去度蜜月。她又取笑好友蔡嘉欣在教堂「紮行晒馬」，最終成功搶到花球，因此她要給些壓力其男友，希望蔡嘉欣能夠成為下一個出嫁新娘。

（圖片來源：Facebook@TVB 娛樂新聞台）
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