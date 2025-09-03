54歲陳豪拍劇險出事 「亂世佳人抱」失手嚇窒張曦雯 AI回春樣竟靚仔過真人？
陳豪蝦碌NG片曝光 「亂世佳人抱」險摔飛張曦雯
劇集《俠醫》第二集一幕講述，陳豪為拯救危站梯級的譚凱琪，卻被張曦雯誤會是色狼慘遭扑頭。當張曦雯發現自己擺烏龍後，嚇到失足碌落樓梯，幸得陳豪及時出手相救，以經典電影《亂世佳人》的甫士將她抱入懷中，畫面相當唯美。不過，官方發放的NG花絮卻揭示了爆笑的幕後真相！原來鏡頭後陳豪相當蝦碌，在拍攝這場浪漫戲時，竟因臂力不足，險些將張曦wen整個人摔在地上，嚇得她表情由演戲秒變真實驚慌，場面搞笑。另外，陳豪在拯救譚凱琪時，更因為一句對白「我幫你揸住個波先」而笑到滿臉通紅，盡顯鬼馬一面。
陳豪重現金句「好地地唔得嘅」 網民笑指：今次冇走音
除了蝦碌場面，《俠醫》亦充滿令劇迷會心微笑的集體回憶！在首集打擊假藥黨的情節中，陳豪飾演的凌為民本想以理服人，但面對惡人無計可施，最終拋出一句「好地地唔得嘅」，隨即大展身手擊退匪徒。眼利的網民立即認出，這句正是陳豪在經典劇集《誇世代》中的招牌口頭禪，成功引發網民熱烈討論，更搞笑留言指：「陳豪今次冇走音喇」。劇中他與馬貫東更以「招牌走音Tone」互「吖」一聲，玩味十足的互動成功俘虜觀眾，大讚二人組合充滿喜感。
AI技術幫陳豪回春20年 30歲樣貌撼贏真人舊照
劇組在《俠醫》中亦與時並進，引入AI技術為劇情增添話題。其中一場講述凌為民年輕時代的回憶情節，劇組便利用AI技術為陳豪「回春」至少20年，將他還原至約28至30歲的樣貌。效果不但非常顯著，而且效果相當像真，AI生成的年輕版陳豪五官精緻，帥氣十足，引起網民熱議。更有趣的是，有網民翻出陳豪在30歲時的真實劇照作對比，竟有不少人認為AI生成的樣貌「比真實還要靚仔」，感嘆現今科技的強大，同時也為劇集帶來了意想不到的討論度。
網民洗版激讚《俠醫》：搵返睇港劇嘅感覺
《俠醫》自開播後好評如潮，不少網民一面倒洗版力撐，認為劇集充滿久違的「港味」。劇中濃厚的本土生活氣息，例如首集的舞火龍場面、熟悉的舊街區等，都成功勾起觀眾的集體回憶。網民紛紛留言大讚：「《俠醫》第一集捨不得看完，好想哭，終於找到了以前看港劇的那種感覺」、「還是這些有生活氣息的港劇好看」、「濾鏡不浮誇，場景生活氣息自然」。除了情懷滿滿，觀眾亦讚賞劇集「節奏輕快！又可以普及中醫知識」，成功在網絡上掀起追劇熱潮。