54歲陳豪拍劇險出事 「亂世佳人抱」失手嚇窒張曦雯 AI回春樣竟靚仔過真人？

54歲視帝陳豪在新劇《俠醫》中上演英雄救美，一幕「亂世佳人」式抱起張曦雯的浪漫場面，幕後NG片段曝光竟是另一回事！陳豪疑因臂力不足，險些失手將張曦wen整個人摔在地上，嚇得對方當場花容失色。更令人驚訝的是，劇中一幕AI回春情節，竟被網民指比他真人年輕時更靚仔，究竟發生甚麼事？