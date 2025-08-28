視帝陳豪搏到盡！半夜封街舞70磅龍頭險出事 陳茵媺帶仔女心痛直擊？

視帝陳豪為即將播出的新劇《俠醫》搏到盡，日前為拍攝一場舞火龍重頭戲，不惜半夜封街親身上陣，舞動重達70磅的龍頭，更一度舞到「紅都面晒」險些失手！太太陳茵媺更帶同三名仔女到場直擊，場面既震撼又溫馨，究竟陳豪為拍攝這場戲付出了多少？