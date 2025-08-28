視帝陳豪搏到盡！半夜封街舞70磅龍頭險出事 陳茵媺帶仔女心痛直擊？
半夜封街舞火龍 陳豪搏盡還原百年習俗
新劇《俠醫》為求呈現最真實的畫面，首集便重本炮製大坑夜舞火龍的盛大場面。劇組為此相當大陣仗，動用了超過200名台前幕後人員，並於半夜時分封鎖數條街道進行拍攝，更出動無人機高空取景。為了還原這項國家級非物質文化遺產的精髓，火龍上的每支香均由工作人員逐枝點燃，陳豪透露：「因為啲香差唔多燒45分鐘就會變短，為咗拍出嚟嘅效果靚啲，大概每45分鐘就要換晒條龍上面同埋龍珠上面嘅所有香。」照片所見，陳豪雙手包滿繃帶，他解釋是為免被香灰灼傷，更坦言舞動70磅龍頭極耗體力，一度「紅都面晒」，更發生小意外：「都試過有一刻握得唔穩、成個龍頭差啲跌落嚟，好彩最後無事。」
陳茵媺攜子女突擊探班 陳豪甜爆：睇到唔捨得走
由於舞火龍場面極為盛大，陳豪亦臨時決定急召太太陳茵媺及三位仔女前來探班，親身感受現場的震撼氣氛。陳豪甜蜜地表示：「本來冇叫老婆仔女嚟，但有人提議我一定要帶，即刻 call 佢哋嚟感受吓，佢哋好開心，睇到唔捨得走。」從照片可見，三名子女見到爸爸英姿時，興奮得如樹熊般攬實爸爸不放，場面十分溫馨。同劇的張曦雯亦被現場氣氛感染，興奮地拿起龍珠打卡，但事後笑言龍珠太重，令她拿到手震。這場戲不僅是劇中陳豪與張曦雯的浪漫邂逅，更是戲外一家人的溫馨回憶。
馬貫東舞20磅龍珠5粒鐘 敬佩陳豪：佢真係好勁
劇中另一位負責舞動重約20磅「龍珠」的馬貫東，同樣毫不輕鬆。他透露當晚舞了足足四至五個小時，雖然中間有短暫休息，但隔天仍出現後遺症：「第二日對手唔係太舉得起。」不過，他對陳豪更是佩服不已，大讚對方專業：「Mo哥佢舉住個龍頭舞足一條街，跟住佢放低係可以面不改容繼續演戲，真係令人好敬佩。」馬貫東更笑言自己曾嘗試舉起龍頭，「三秒左右已經唔太平衡到，所以Mo哥真係好勁。」他又分享趣事，指當晚舞到全身濕透，即使有香灰掉到身上，也瞬間被汗水淋熄，完全沒有被燙傷。
《俠醫》重拾醫者初心 百年歷史建築取景港味濃
《俠醫》除了有連場大製作，劇集本身亦極具心思。故事以「重拾醫者初心，捲起家族風暴」為主軸，強調「治病必求治本，救人必先救心」的宗旨。為此，劇組進行了大量資料搜集，每集結尾更設有「治病必求治本」的醫學小視窗，邀請藝人示範解決奇難雜症，資訊量極高。此外，劇集特意到深水埗一座近百年的三級歷史建築「醫道惠民」實地取景，該建築是充滿廣州式騎樓風格的唐樓，劇組希望透過鏡頭呈現濃厚的香港味道，讓觀眾在追劇的同時，也能欣賞到本地的歷史文化之美。