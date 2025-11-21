陳豪台慶「死唔開口」避災難 爆笑金句解釋拒唱真相

陳豪今日出席活動時談及前晚台慶表演，面對一眾同事在台上「歌聲災難」，他卻能全身而退，更在訪問中金句連發，解釋自己為何死都不肯開口唱歌。當被問及台慶表演時，陳豪一臉幸災樂禍的表情，更爆出連串爆笑金句，令現場記者忍俊不禁。