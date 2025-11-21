陳豪台慶「死唔開口」避災難 爆笑金句解釋拒唱真相
陳豪今日出席活動時談及前晚台慶表演，面對一眾同事在台上「歌聲災難」，他卻能全身而退，更在訪問中金句連發，解釋自己為何死都不肯開口唱歌。當被問及台慶表演時，陳豪一臉幸災樂禍的表情，更爆出連串爆笑金句，令現場記者忍俊不禁。
陳豪爆笑解釋拒絕開口真相
陳豪在訪問中坦言自己原本有其他計劃，「我原本想rap，但無準備rap音樂，我作為一個歌手，唔熟嘅歌係唔會開口，既然唔識就唔好扮唱，扮唱又唔似所以就算。」他更直言自己有自知之明，不會勉強自己做不擅長的事情，這番話明顯是在暗諷其他同事的表現。陳豪續指，「講返句公道說話，有啲藝人唔開聲唱，都唱得唔差，分別係有人出聲唱同有人唔出聲唱。」
台慶現場變歌聲災難陳豐避過一劫
回顧前晚台慶表演環節「光影傳承．薪火對話」，譚俊彥演繹《葡萄成熟時》時連番失準，張振朗與林俊其更自行「照頭淋」顏料變花面貓，整個現場變成「歌聲災難」。網民看得目瞪口呆，紛紛留言狠批唱功，場面極度尷尬。幸好陳豪全程沒有開金口唱歌，成功避過一劫，甚至連口型都懶得扮，明顯早有預謀要置身事外。
陳豪自爆曾有代表作但拒再獻唱
陳豪在訪問中透露自己其實有唱歌作品，「至於搵我唱歌總有機會，我都有飲歌，劇集《天與地》首歌，攞過獎，但大家唔好再考研我唱歌，我都無再唱。」他表示台慶是講求效果的節目，「其實台慶係講效果，出嚟效果有話題，觀眾睇得爽就好。」這番話似乎在為同事的災難表現開脫，但語氣中明顯帶有調侃意味。
網民激讚陳豪明智選擇
網民對陳豪的明智選擇大讚不已，紛紛留言表示「陳豪真係醒目」、「好彩佢無開口」、「有自知之明好重要」。有網民更直言「睇到其他人唱歌真係好尷尬，陳豪做得啱」，認為他的決定非常正確。亦有網民笑言「陳豪個樣好似知道會出事咁」，對他的幸災樂禍表情感到好笑。
