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陳茵媺上海孖陳豪sweet爆出遊 遇狂熱fans仲差啲被「胸襲」！

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現年53歲的視帝陳豪與陳茵媺結婚11年，2人婚後育有三個仔女，生活可以為係美滿又甜蜜。婚後主要專注於家庭嘅陳茵媺不時在社交平台分享與仔女嘅日常，適逢陳豪要出席「第29屆上海電視節」，陳茵媺就帶住仔女齊齊跟住陳豪飛去上海，陪老公做嘢之餘仲去埋旅行！不過在內地擁不俗人氣嘅陳茵媺就在出行時被fans包圍，仲差啲被意外「胸襲」……

陳茵媺遇熱情fans疑險被胸襲

有網民在小紅書分享咗一段偶遇影片陳豪與陳茵媺一家的影片，只見當時現場相當混亂，陳豪緊緊握著兩個兒子的手，而陳茵媺就拖住女女跟在後面。不過親民嘅陳茵媺都有停低同fans合照，但係就有一名男fans在混亂中合照時疑似差啲「胸襲」陳茵媺，不過陳茵媺就超快反應以手護胸兼影完就急急腳拖住女女離開。

陳豪 陳豪與陳茵媺一家日前在上海外出時被偶遇，更有熱情fans上前同陳茵媺合照，不過就差啲「胸襲」陳茵媺，好彩Aimee反應夠快以手護胸避免尷尬。（圖片來源：小紅書截圖）
陳豪與陳茵媺一家日前在上海外出時被偶遇，更有熱情fans上前同陳茵媺合照，不過就差啲「胸襲」陳茵媺，好彩Aimee反應夠快以手護胸避免尷尬。（圖片來源：小紅書截圖）
陳豪 陳茵媺同fans合照後就拖實女女急急腳向前行。（圖片來源：小紅書截圖）
陳茵媺同fans合照後就拖實女女急急腳向前行。（圖片來源：小紅書截圖）
陳豪 不過該名fans就跟實陳茵媺，之後仲再次同陳茵媺合照，不過今次陳茵媺都係盡量保持距離同以擋胸姿勢合照。（圖片來源：小紅書截圖）
不過該名fans就跟實陳茵媺，之後仲再次同陳茵媺合照，不過今次陳茵媺都係盡量保持距離同以擋胸姿勢合照。（圖片來源：小紅書截圖）
陳豪 不過唔知係唔係因為現場太多人兼混亂，女女似乎有啲嚇親，最後陳茵媺將女女攬喺身後，更由TVB的工作人員幫手開路離開。（圖片來源：小紅書截圖）
不過唔知係唔係因為現場太多人兼混亂，女女似乎有啲嚇親，最後陳茵媺將女女攬喺身後，更由TVB的工作人員幫手開路離開。（圖片來源：小紅書截圖）

陳豪孖老婆陳茵媺蜜遊韓國不甘被嘲「似何伯」 用一招極速回春變Oppa

陳豪（Moses）近日與太太陳茵媺（Aimee）飛到韓國首爾，慶祝他們的結婚11周年，期間他們被網民野生捕獲並合照，獲大讚「超級Nice」，但卻引來一些負評，指陳豪個樣「好似何伯」！

陳豪 陳豪與陳茵媺結婚11年，一直keep住恩愛。（圖片來源：IG@moses_chan_）
陳豪與陳茵媺結婚11年，一直keep住恩愛。（圖片來源：IG@moses_chan_）

陳豪 陳茵媺 與網民親切合照

有網民日前曬出與陳豪、陳茵媺的合照，原來她在首爾的某個商場附近偶遇兩人，從合照中可以發現，陳豪雙腿中間放著一個大購物袋，顯示出他們這次的收穫頗為豐富，而素顏出遊的陳茵媺，更獲讚狀態超級好。

陳豪 陳豪同陳茵媺shopping中都對粉絲有求必應，勁親民。（圖片來源：小紅書圖片）
陳豪同陳茵媺shopping中都對粉絲有求必應，勁親民。（圖片來源：小紅書圖片）
陳豪 有網民更捕獲食緊甜筒的陳豪夫妻，由陳茵媺幫手揸機影合照。（圖片來源：小紅書圖片）
有網民更捕獲食緊甜筒的陳豪夫妻，由陳茵媺幫手揸機影合照。（圖片來源：小紅書圖片）

因兩物件離奇撞樣何伯？

不過卻有網民留言狠批現年53歲的陳豪：「好似何伯」、「成個何伯咁樣」、「真的跟老頭子一樣」、「他手上那點的是老人斑嗎？」等，引來不少網民力撐陳豪只是因為和何伯一樣戴著帽子和眼鏡，才會感覺相似。

陳豪 有網民指陳豪似何伯，獲得過千網民認同。（圖片來源：小紅書圖片）
有網民指陳豪似何伯，獲得過千網民認同。（圖片來源：小紅書圖片）
陳豪 網民指最似係頂帽。（圖片來源：小紅書圖片）
網民指最似係頂帽。（圖片來源：小紅書圖片）
陳豪 現年76歲的何伯經常戴帽出巡。（圖片來源：網上圖片）
現年76歲的何伯經常戴帽出巡。（圖片來源：網上圖片）
陳豪 何伯其中一頂灰色帽與陳豪所戴的Cap帽顏色相似。（圖片來源：《東張西望》）
何伯其中一頂灰色帽與陳豪所戴的Cap帽顏色相似。（圖片來源：《東張西望》）

曬韓式合照網民狂嗌認唔出

相隔約一日後，陳茵媺在社交平台分享了兩張特別的韓式合照，相中陳豪極速回春，皮膚變得又白又滑，連眼袋都被消失，網民紛紛驚訝指：「阿Mo變了韓星」、「執相過了火」、「爽身粉搽上頭？」、「變咗白面仔」等。

陳豪 陳茵媺曬出與陳豪的韓式合照，慶祝結婚11周年。（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳茵媺曬出與陳豪的韓式合照，慶祝結婚11周年。（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳豪 正面照可以見到43歲的陳茵媺樣貌相差不大，但53歲的陳豪卻大變樣，令網民都話認唔出！（圖片來源：IG@aimeechan_official）
正面照可以見到43歲的陳茵媺樣貌相差不大，但53歲的陳豪卻大變樣，令網民都話認唔出！（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳豪 陳豪同陳茵媺只係相差10歲，但網民都指陳豪個樣老得多。（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳豪同陳茵媺只係相差10歲，但網民都指陳豪個樣老得多。（圖片來源：IG@aimeechan_official）
陳豪 兩人結婚11年，育有2子1女，一家五口幸福美滿。（圖片來源：IG@aimeechan_official）
兩人結婚11年，育有2子1女，一家五口幸福美滿。（圖片來源：IG@aimeechan_official）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖

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