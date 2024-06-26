陳茵媺上海孖陳豪sweet爆出遊 遇狂熱fans仲差啲被「胸襲」！

現年53歲的視帝陳豪與陳茵媺結婚11年，2人婚後育有三個仔女，生活可以為係美滿又甜蜜。婚後主要專注於家庭嘅陳茵媺不時在社交平台分享與仔女嘅日常，適逢陳豪要出席「第29屆上海電視節」，陳茵媺就帶住仔女齊齊跟住陳豪飛去上海，陪老公做嘢之餘仲去埋旅行！不過在內地擁不俗人氣嘅陳茵媺就在出行時被fans包圍，仲差啲被意外「胸襲」……

