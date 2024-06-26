陳茵媺上海孖陳豪sweet爆出遊 遇狂熱fans仲差啲被「胸襲」！
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現年53歲的視帝陳豪與陳茵媺結婚11年，2人婚後育有三個仔女，生活可以為係美滿又甜蜜。婚後主要專注於家庭嘅陳茵媺不時在社交平台分享與仔女嘅日常，適逢陳豪要出席「第29屆上海電視節」，陳茵媺就帶住仔女齊齊跟住陳豪飛去上海，陪老公做嘢之餘仲去埋旅行！不過在內地擁不俗人氣嘅陳茵媺就在出行時被fans包圍，仲差啲被意外「胸襲」……
陳茵媺遇熱情fans疑險被胸襲
有網民在小紅書分享咗一段偶遇影片陳豪與陳茵媺一家的影片，只見當時現場相當混亂，陳豪緊緊握著兩個兒子的手，而陳茵媺就拖住女女跟在後面。不過親民嘅陳茵媺都有停低同fans合照，但係就有一名男fans在混亂中合照時疑似差啲「胸襲」陳茵媺，不過陳茵媺就超快反應以手護胸兼影完就急急腳拖住女女離開。
陳豪孖老婆陳茵媺蜜遊韓國不甘被嘲「似何伯」 用一招極速回春變Oppa
陳豪（Moses）近日與太太陳茵媺（Aimee）飛到韓國首爾，慶祝他們的結婚11周年，期間他們被網民野生捕獲並合照，獲大讚「超級Nice」，但卻引來一些負評，指陳豪個樣「好似何伯」！
陳豪 陳茵媺 與網民親切合照
有網民日前曬出與陳豪、陳茵媺的合照，原來她在首爾的某個商場附近偶遇兩人，從合照中可以發現，陳豪雙腿中間放著一個大購物袋，顯示出他們這次的收穫頗為豐富，而素顏出遊的陳茵媺，更獲讚狀態超級好。
因兩物件離奇撞樣何伯？
不過卻有網民留言狠批現年53歲的陳豪：「好似何伯」、「成個何伯咁樣」、「真的跟老頭子一樣」、「他手上那點的是老人斑嗎？」等，引來不少網民力撐陳豪只是因為和何伯一樣戴著帽子和眼鏡，才會感覺相似。
曬韓式合照網民狂嗌認唔出
相隔約一日後，陳茵媺在社交平台分享了兩張特別的韓式合照，相中陳豪極速回春，皮膚變得又白又滑，連眼袋都被消失，網民紛紛驚訝指：「阿Mo變了韓星」、「執相過了火」、「爽身粉搽上頭？」、「變咗白面仔」等。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖