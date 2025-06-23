陳豪陳茵媺結婚12週年放閃！ IG晒甜蜜照5字表白冧爆網民：真係圈中模範夫妻
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娛樂圈公認的恩愛夫妻檔陳豪與陳茵媺，攜手走過十二個年頭，最近迎來結婚週年紀念。兩人特意拍攝一系列溫馨合照，陳茵媺更在她的Instagram上連發兩篇帖子，分享這些美好的時刻，並附上甜蜜的留言，讓一眾網民大呼羨慕。
IG甜蜜照片引爆網絡
在第一篇帖子中，陳茵媺寫下了「It’s you… always been you. 🥰(就是你…一直都是你。)」這句溫馨的表白，向她的丈夫陳豪展示她的愛意。「It’s a late post… been so busy 🤪! Cheers to another year of love and memories—happy (belated) anniversary! 🥂❤️ #june11 #happyanniversary❤️(發文晚了…最近太忙了！為下一年的愛與記憶乾杯－週年快樂（遲來的）！ )」是她在第二篇帖子中所寫。照片中，陳豪牽著陳茵媺的手走在前面，而陳茵媺則甜笑著回望著她的丈夫，場面甜蜜溫馨。
網民對這對夫妻反應
不少網民被這對夫妻的甜蜜互動和真摯的愛情表達感動，留言區瞬間被「羨慕」、「好sweet」、「圈中模範」等字眼洗版。有人直言：「現實版童話故事！」更有粉絲表示希望自己也能遇到這樣的愛情。陳豪陳茵媺多年來一直低調恩愛，今次高調放閃，令外界再次見證他們的幸福。
圖片來源：IG@aimeechan_official資料或影片來源：原文刊於新假期