陳豪陳茵媺結婚12週年放閃！ IG晒甜蜜照5字表白冧爆網民：真係圈中模範夫妻

娛樂圈公認的恩愛夫妻檔陳豪與陳茵媺，攜手走過十二個年頭，最近迎來結婚週年紀念。兩人特意拍攝一系列溫馨合照，陳茵媺更在她的Instagram上連發兩篇帖子，分享這些美好的時刻，並附上甜蜜的留言，讓一眾網民大呼羨慕。