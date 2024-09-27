《企業強人》陳豪化身「甜寵霸總」網民狂讚 送股份摸頭花式寵愛龔嘉欣

在最新的《企業強人》劇集中，陳豪飾演的趙愷不僅想推動他的物流帝國走得更遠，更在劇中展現了一系列「甜寵霸總」的行為，讓觀眾看得如癡如醉。趙愷在劇中遇到了一個重大挑戰，他決定將所有加盟店改為直營店，卻遭到了與他關係微妙的方芳（由龔嘉欣飾演）的阻撓。為了讓方芳留在公司，趙愷不惜暗地裡請求老朋友邢文浩（姜大衛飾）送出2%的公司股份給方芳，並讓邢文浩假裝這是父親送給女兒的禮物。「港式霸總的愛不是我養你，而是我們是平等的」、「感情裏面最難得的就是互相尊重、互相平等」、「既維護了女方的自尊心，又能讓對方留在身邊」，這些網民的留言顯示了趙愷的行為深受歡迎。

