《企業強人》陳豪化身「甜寵霸總」網民狂讚 送股份摸頭花式寵愛龔嘉欣
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在最新的《企業強人》劇集中，陳豪飾演的趙愷不僅想推動他的物流帝國走得更遠，更在劇中展現了一系列「甜寵霸總」的行為，讓觀眾看得如癡如醉。趙愷在劇中遇到了一個重大挑戰，他決定將所有加盟店改為直營店，卻遭到了與他關係微妙的方芳（由龔嘉欣飾演）的阻撓。為了讓方芳留在公司，趙愷不惜暗地裡請求老朋友邢文浩（姜大衛飾）送出2%的公司股份給方芳，並讓邢文浩假裝這是父親送給女兒的禮物。「港式霸總的愛不是我養你，而是我們是平等的」、「感情裏面最難得的就是互相尊重、互相平等」、「既維護了女方的自尊心，又能讓對方留在身邊」，這些網民的留言顯示了趙愷的行為深受歡迎。
趙愷五大「霸總」行徑
網民還列出了趙愷在劇中的五大「霸總」行為，包括：- 低調豪送2%公司股份- 經常摸頭- 見到努力工作的方芳變花臉貓即幫忙抹手抹面- 大夥兒打邊爐時只夾食物給方芳- 高舉身形嬌小的方芳玩「女兒當入樽」這些行為不僅展現了趙愷的寵愛，也讓觀眾感受到劇中角色之間的甜蜜雰圍。
Katy搞笑分享拍攝花絮
此外，Katy也在社交媒體上分享了她與陳豪在雨中拍攝籃球場景的花絮。從片段中可以看出，Katy打籃球的樣子相當搞笑，她甚至自嘲說：「有人話我打籃球好似恐龍，定係暴龍？笑足我全日！咁方芳係唔識打籃球㗎嘛～」這段分享不僅展示了演員間的趣味互動，也增加了劇集的觀看樂趣。
圖片來源：TVB