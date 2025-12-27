無窮之路5｜陳貝兒直擊中國AI浪潮！盲人靠AI「看見」代碼 奧運奪金全靠佢？
陳貝兒直擊北京 盲人程式員靠AI重見光明
在明晚播出的節目中，陳貝兒先到訪北京，拜訪一位名叫鐘科的盲人開發者，見證科技如何創造奇蹟。鐘科在中學時期確診青光眼，視力急速衰退，但他未有放棄，更自學程式開發。然而，大學畢業後求職處處碰壁，一度被迫改行做按摩師。但他並未向命運低頭，利用工餘時間自建遊戲平台，日活躍用戶更一度突破萬人，最終憑實力獲軟件公司錄用為工程師。如今，AI成為他的「全能助手」，在中國信息無障礙研究會推動下，全球首個面向視障人士的AI編碼工具誕生，能幫助像鐘科一樣的視障開發者讀取、補完甚至修正代碼，大大縮短了他們與健視工程師的差距，場面令人動容。
上體大教授劉宇斷言 「未来奧運是科技較量」
鏡頭一轉，陳貝儿轉戰上海，走進上海體育大學，直擊AI如何成為精英運動員背後的「最強大腦」。陳貝兒拜訪了上海體育大學教授劉宇，劉教授介紹內地首個體育大模型「上體大模型」，如何應用於國家隊的日常訓練。他透露，自2022年起，國家跳水隊已全面採用此系統，AI能即時回饋運動員的空中動作速度、姿態等技術優缺點，貫穿整個巴黎奧運周期，最終成功襄助國家隊包攬跳水項目全部金牌！此外，AI亦應用於羽毛球隊的策略制定，利用智能分析，最終助球隊收穫兩金三銀的佳績。劉教授更精闢總結：「未來的奧運賽場，不僅比拼運動員生理極限，更是『科技與體育的雙重較量』。」
中國AI企業5年激增3倍 全國邁向「智造」時代
今次節目所呈現的AI應用，只是中國科技發展的冰山一角。事實上，近五年來，全國AI企業由約1,400間激增至超過5,000間，正式進入百花齊放的新階段。由陳貝兒主持的《無窮之路5—智行無疆》，正是深入探討中國如何由「製造」走向「智造」的轉變。攝製隊花了數個月時間，走遍中國十多個省市，深入人工智能、新能源汽車、高鐵、無人機及智慧工廠等高新技術領域的最前線，帶領觀眾見證這股席捲全國的科技浪潮，揭示「智造」如何全方位改變社會的面貌。