無窮之路5｜陳貝兒直擊中國AI浪潮！盲人靠AI「看見」代碼 奧運奪金全靠佢？

明晚（28日）播出的《無窮之路5》，主持陳貝兒（Janis）深入中國科技最前線，直擊震撼的AI浪潮。節目中，一位失明程式員竟能靠AI「看見」代碼，畫面令人難以置信；更揭示AI助教如何協助國家跳水隊在奧運奪得全金。究竟這股「智」能力量如何改寫命運？