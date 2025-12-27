無窮之路5｜陳貝兒直擊中國AI奇蹟 揭盲人靠AI「看見」兼奧運奪金秘密

明晚（28日）播出的《無窮之路5》，主持人陳貝兒（Janis）將帶領觀眾深入中國科技最前線，直擊人工智能（AI）的驚人發展，場面極度震撼！Janis不但拜訪一位失明程式編寫員，親眼見證他如何藉助AI「看見」代碼，更揭開國家隊在奧運賽場上狂掃金牌背後的「AI助教」秘密，究竟科技如何顛覆想像，創造一個又一個不可能的奇蹟？