無窮之路5｜陳貝兒直擊中國AI奇蹟 揭盲人靠AI「看見」兼奧運奪金秘密
陳貝兒直擊北京AI現場 盲人工程師靠AI「看見」代碼
在最新一集《無窮之路5》，陳貝兒首先走訪北京，探尋中國AI企業由五年前約1,400間激增至逾5,000間的百花齊放現象。旅程中最觸動人心的一站，是拜訪盲人開發者鐘科。鐘科在中學時期確診青光眼，視力急速衰退，但他未有放棄，憑毅力自學程式開發。雖然大學畢業後求職處處碰壁，一度要轉行做按摩師，但他利用工餘時間自建遊戲平台，日活躍用戶竟突破萬人，最終獲軟件公司錄用為工程師。AI的出現，成為他職場上的「全能助手」，在全球首個面向視障人士的AI編碼工具幫助下，鐘科能夠輕鬆讀碼、補完甚至除錯，大大縮短與健視工程師的差距，真正實現了科技共融的理想。
上海教授劉宇揭秘 「上體大模型」助國家隊奧運狂掃金牌
離開北京後，陳貝兒轉戰上海，直擊AI如何助攻精英運動員在國際賽場上奪金。她拜訪了上海體育大學教授劉宇，深入了解內地首個體育大模型「上體大模型」的運作。劉教授透露，此AI技術已全面應用於國家隊的日常訓練，覆蓋跳水、游泳、體操等多個項目。以跳水隊為例，系統能即時分析運動員的空中動作、速度與姿態，並提供技術優缺點回饋。自2022年起應用，貫穿整個巴黎奧運周期，最終成功協助國家跳水隊包攬全部金牌。劉教授更拋出金句，精闢總結了未來趨勢：
「未來的奧運賽場，不僅比拼運動員生理極限，更是科技與體育的雙重較量。」
此外，在巴黎奧運中，羽毛球隊亦應用此AI模型制定比賽策略，最終勇奪兩金三銀的佳績，足見AI在頂尖體育競技中的關鍵作用。
陳貝兒親身體驗AI威力 武術大模型捕捉動作建標準
除了分析現有運動，AI技術更進一步建立全新標準。節目中介紹，團隊同時研發武術大模型，先透過捕捉頂尖運動員的動作數據進行建模，從而形成一套標準化的評估體系，令傳統武術的傳承與訓練更加科學化。為了讓觀眾更真實地感受AI的威力，陳貝兒更親身體驗動作捕捉技術，穿上佈滿感應器的特製服裝，讓AI系統即時記錄及分析她的每一個動作。這個環節不僅展示了AI技術的精準度，也讓觀眾看到科技如何為古老文化注入新生命，其應用潛力無可限量，場面充滿未來感。
預告片震撼網民 洗版期待：「科技改變命運！」
節目尚未播出，但相關預告及資訊已在網上引起熱烈討論，網民反應一面倒表示震撼及期待。不少人對盲人工程師鐘科的故事深受感動，紛紛留言力撐：「盲人都可以寫Code，AI真係好偉大，科技改變命運！」、「佢嘅故事太勵志，證明傷殘都無阻發揮才能。」同時，AI在奧運的應用也讓網民大開眼界：「原來奧運拎咁多金牌背後有AI幫手，真係大開眼界！」、「好期待睇跳水隊點樣用AI訓練，感覺好似睇科幻片！」、「陳貝兒呢個系列真係好有意義，每次都睇到中國嘅進步。」，網民洗版式留言，表示必定會準時收看，見證這些改寫未來的智慧故事。