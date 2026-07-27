陳輝陽3場作品展驚變災難！容祖兒尾場當面尖銳提問 本人爆出一句駭人內情

著名作曲人陳輝陽近日於澳門舉行一連三場個人作品展，破天荒邀請容祖兒及陳奕迅等頂級歌手演繹多首經典名曲。豈料連日來演出淪為大型災難現場，多首金曲因破壞性重新編曲而嚴重走音失控。容祖兒於尾場終於按捺不住在台上當面質詢，陳輝陽隨後給出一個令人難以置信駭人答案。