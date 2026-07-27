陳輝陽3場作品展驚變災難！容祖兒尾場當面尖銳提問 本人爆出一句駭人內情
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著名作曲人陳輝陽近日於澳門舉行一連三場個人作品展，破天荒邀請容祖兒及陳奕迅等頂級歌手演繹多首經典名曲。豈料連日來演出淪為大型災難現場，多首金曲因破壞性重新編曲而嚴重走音失控。容祖兒於尾場終於按捺不住在台上當面質詢，陳輝陽隨後給出一個令人難以置信駭人答案。
容祖兒陳奕迅合唱漩渦驚變破地獄
演唱會首場開局已浮現嚴重音響及編曲問題，當中最具爭議莫過於由容祖兒與陳奕迅合唱金曲《漩渦》。原本充滿意境及拉扯感的神級作品，被徹底改頭換面變成極度嘈雜兼難以捉摸節奏，兩位頂級唱將在台上表現得極為吃力。現場觀眾形容二人猶如在海嘯中掙扎，甚至散發出一陣濃烈靈堂破地獄氣息，連另一首名曲《人來人往》亦被拖長至令人靈魂出竅，整個表演過程充滿著無比尷尬與混亂。
尾場爆發衝突主腦親自解構惡夢版
面對一連串劣評及難以駕馭奇異音調，身為表演嘉賓之一兼天后級歌手容祖兒在尾場直接向大會主腦發難。她未有掩飾內心不滿，拿著咪高峰當面詢問陳輝陽為何要將《漩渦》改編到如此難以演唱。陳輝陽隨即對此作出正面解畫，直接向全場宣告自己就是不想與過往版本重複，坦言特意將新編版本打造成「惡夢版」，更呼籲在場所有樂迷拋開舊有認知，直接將台上演出的版本當作一首全新作品去聆聽。
經典金曲原唱黃耀明彭羚難以被超越
翻查資料記載《漩渦》原本由黃耀明與彭羚合唱，自推出以來一直被外界視為極難跨越的神級合唱歌。當年兩位原唱者憑藉獨特唱腔及細膩聲線，將歌曲中那份男女之間情感漩渦演繹得淋漓盡致。這首金曲多年來極少被其他歌手完美翻唱，是次陳輝陽親自操刀為自己昔日得意之作重新編曲，原本試圖賦予這首經典神曲全新生命力，卻因為過於顛覆傳統旋律結構而與大眾期望產生極大落差。
網民瘋狂洗版狠批演出變成徹底炒車
演唱會相關片段在網絡上迅速引爆大規模洗版潮，大批網民紛紛湧入社交平台留下負面評價。有網民毫不留情地諷刺「好地地一首歌搞到咁」、「真實惡夢漩渦，聽過都想開槍殺人，仲要當新歌嚟聽」。亦有人為兩位實力派歌手抱不平，留言表示「兩位唱將都接受唔到 比你跣咗鑊金」、「容祖兒無論唱乜嘢歌都係你睇吓我唱功好勁我係女王咁既樣」，甚至直斥今次演出是破壞樂迷集體回憶大災難。
資料或影片來源：原文刊於新假期