陳霈錤

港姐10號陳霈錤近況曝光 選美後曝光率極低 回應簽約傳聞

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Keith

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去年在《香港小姐2023》中以氣質外貌和得體談吐獲得觀眾喜愛的10號陳霈錤，最後大熱倒灶捧蛋離場，一度令網民們大感不滿。時隔一年，陳霈錤在參選後工作量不多，日前在社交平台發文回顧選美一週年，網民都表示非常關心其去向。

「大熱倒灶」港姐10號陳霈錤近況曝光

陳霈錤日前在社交平台發文回顧參選一週年，她留言指：「keep advocating for yourself. 原來已經一年，期待未來再有突破，感受不同的事。」不少網民都留言表示支持，亦有網民留言表示關心陳霈錤的未來工作安排：「事業上有什麼安排嗎？」、「U deserved to win!!!」、「無簽約咩？」、「你未來會演戲嗎？」等。

陳霈錤 陳霈錤日前發文回顧選美一週年。（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤日前發文回顧選美一週年。（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤 當時大熱倒灶，輸給15號莊子璇，令網民都替其感到可惜。（圖片來源：TVB）
當時大熱倒灶，輸給15號莊子璇，令網民都替其感到可惜。（圖片來源：TVB

陳霈錤周遊列國 做「旅遊KOL」

陳霈錤選美後一直沒有太多曝光率，從其社交平台中能看到陳霈錤在去年經常去旅行，包括法國、瑞士、越南等地。每次去完旅行都必定會在社交平台大曬美照，為網民派福利，就連社交平台簡介都改為「#travelgram_hera」，令網民都猜測陳霈錤是否有意轉做「旅遊KOL」。

陳霈錤 陳霈錤去年時不時在社交平台上傳旅行美照。（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤去年時不時在社交平台上傳旅行美照。（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤 陳霈錤去年經常去旅行，令網民都以為佢要轉行做「旅遊KOL」。（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤去年經常去旅行，令網民都以為佢要轉行做「旅遊KOL」。（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤 （圖片來源：IG@herachc）
（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤 （圖片來源：IG@herachc）
（圖片來源：IG@herachc）

曾揚言想入行做演員

陳霈錤在選美接受後，曾經在接受訪問時坦言想入行，並有意嘗試任何演藝工作。不過陳霈錤去年都只是出席港姐相關活動，並沒有特別演藝工作的安排，似乎未有簽約。

陳霈錤 不過陳霈錤去年都只是出席港姐相關活動，並沒有特別演藝工作的安排，似乎未有簽約。（圖片來源：IG@herachc）
不過陳霈錤去年都只是出席港姐相關活動，並沒有特別演藝工作的安排，似乎未有簽約。（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤 陳霈錤在選美後一直沒有太多工作，最多都係出席普通活動。（圖片來源：IG@herachc）
陳霈錤在選美後一直沒有太多工作，最多都係出席普通活動。（圖片來源：IG@herachc）

2023港姐5強中郭珮文最多Job

《2023 香港小姐競選》中港姐們，包括冠軍莊子璇都沒有太多曝光率。在5強中，沒有名次的16號郭珮文就最多Job，不但有機會客串《愛回家》，今年有有份做綜藝節目《福祿壽訓練學院》和《獎門人感謝祭終極篇》的主持和嘉賓，成功上位。

陳霈錤 郭珮文近期有份主持綜藝節目《福祿壽訓練學院》，更在節目中神還原《鬼滅》戀柱。（圖片來源：TVB）
郭珮文近期有份主持綜藝節目《福祿壽訓練學院》，更在節目中神還原《鬼滅》戀柱。（圖片來源：TVB

陳霈錤香港小姐2023｜10號Hera捧蛋網民大感不滿

陳霈錤香港小姐2023｜10號佳麗陳霈錤（Hera Chan），現年25歲，身高166cm，任職小學教師，為香港大學文科碩士畢業。早前16位佳麗到越南拍攝外景時，以四個不同造型亮相《2023香港小閃耀越南晚宴》，當晚表演嘉賓之一的視帝譚俊彥就大讚10號佳麗陳霈錤有氣質，他表示：「我自己直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」

香港小姐2023｜10號陳霈錤 Hera 總決賽表現優秀

對比起莊子璇對答不停擦鞋，10號陳霈錤用哲學角度回答問題時，C君及麥美恩也被她的答案嚇倒！因為她簡短回答同時又可以引述哲學家的語錄，令觀眾印象深刻，當再被主持問及「點解我哋問答環節，係要著泳裝呢？」陳霈錤亦能妙問妙答，解釋泳裝「睇到一個人最赤裸嘅一面，就係越能夠了解佢嘅內心。」雖然能殺入五強，最後結果卻令人跌眼鏡 ！

陳霈錤 0 號陳霈錤（Hera）修讀哲學， 」（圖片來源：TVB）
0 號陳霈錤（Hera）修讀哲學， 」（圖片來源：TVB
陳霈錤 10號佳麗陳霈錤整晚表現優秀，卻敗給莊子璇，捧蛋而回！（圖片來源：TVB）
10號佳麗陳霈錤整晚表現優秀，卻敗給莊子璇，捧蛋而回！（圖片來源：TVB
陳霈錤 主持陳展鵬公布結果前，自己都有叫「10號！」（圖片來源：TVB ）
主持陳展鵬公布結果前，自己都有叫「10號！」（圖片來源：TVB ）
陳霈錤 除了莊子璇的親友Fans自備應援，其實現場亦有唔少觀眾貼「10號！」（圖片來源：TVB ）
除了莊子璇的親友Fans自備應援，其實現場亦有唔少觀眾貼「10號！」（圖片來源：TVB ）
陳霈錤 睇埋10號和 15號的童年照！難怪帝譚俊彥大讚係黑馬！（圖片來源：TVB）
睇埋10號和 15號的童年照！難怪帝譚俊彥大讚係黑馬！（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、IG@herachc

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