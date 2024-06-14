港姐10號陳霈錤近況曝光 選美後曝光率極低 回應簽約傳聞
「大熱倒灶」港姐10號陳霈錤近況曝光
陳霈錤日前在社交平台發文回顧參選一週年，她留言指：「keep advocating for yourself. 原來已經一年，期待未來再有突破，感受不同的事。」不少網民都留言表示支持，亦有網民留言表示關心陳霈錤的未來工作安排：「事業上有什麼安排嗎？」、「U deserved to win!!!」、「無簽約咩？」、「你未來會演戲嗎？」等。
陳霈錤周遊列國 做「旅遊KOL」
陳霈錤選美後一直沒有太多曝光率，從其社交平台中能看到陳霈錤在去年經常去旅行，包括法國、瑞士、越南等地。每次去完旅行都必定會在社交平台大曬美照，為網民派福利，就連社交平台簡介都改為「#travelgram_hera」，令網民都猜測陳霈錤是否有意轉做「旅遊KOL」。
曾揚言想入行做演員
陳霈錤在選美接受後，曾經在接受訪問時坦言想入行，並有意嘗試任何演藝工作。不過陳霈錤去年都只是出席港姐相關活動，並沒有特別演藝工作的安排，似乎未有簽約。
2023港姐5強中郭珮文最多Job
《2023 香港小姐競選》中港姐們，包括冠軍莊子璇都沒有太多曝光率。在5強中，沒有名次的16號郭珮文就最多Job，不但有機會客串《愛回家》，今年有有份做綜藝節目《福祿壽訓練學院》和《獎門人感謝祭終極篇》的主持和嘉賓，成功上位。
陳霈錤香港小姐2023｜10號Hera捧蛋網民大感不滿
陳霈錤香港小姐2023｜10號佳麗陳霈錤（Hera Chan），現年25歲，身高166cm，任職小學教師，為香港大學文科碩士畢業。早前16位佳麗到越南拍攝外景時，以四個不同造型亮相《2023香港小閃耀越南晚宴》，當晚表演嘉賓之一的視帝譚俊彥就大讚10號佳麗陳霈錤有氣質，他表示：「我自己直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」
香港小姐2023｜10號陳霈錤 Hera 總決賽表現優秀
對比起莊子璇對答不停擦鞋，10號陳霈錤用哲學角度回答問題時，C君及麥美恩也被她的答案嚇倒！因為她簡短回答同時又可以引述哲學家的語錄，令觀眾印象深刻，當再被主持問及「點解我哋問答環節，係要著泳裝呢？」陳霈錤亦能妙問妙答，解釋泳裝「睇到一個人最赤裸嘅一面，就係越能夠了解佢嘅內心。」雖然能殺入五強，最後結果卻令人跌眼鏡 ！