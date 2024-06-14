港姐10號陳霈錤近況曝光 選美後曝光率極低 回應簽約傳聞

去年在《香港小姐2023》中以氣質外貌和得體談吐獲得觀眾喜愛的10號陳霈錤，最後大熱倒灶捧蛋離場，一度令網民們大感不滿。時隔一年，陳霈錤在參選後工作量不多，日前在社交平台發文回顧選美一週年，網民都表示非常關心其去向。

