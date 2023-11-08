34歲陳靜無預警晒婚照 惹粉絲猜測閃婚疑雲 Deep V造型大騷3吋事業線

現年34歲的陳靜（Dada）身材向來火辣，而且近年她迷上健身，不時都會在社交平台上分享健身成果，每次都獲網民大讚！自言單身的女神Dada昨晚（6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！