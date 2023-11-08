34歲陳靜無預警晒婚照 惹粉絲猜測閃婚疑雲 Deep V造型大騷3吋事業線
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現年34歲的陳靜（Dada）身材向來火辣，而且近年她迷上健身，不時都會在社交平台上分享健身成果，每次都獲網民大讚！自言單身的女神Dada昨晚（6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！
陳靜超級Deep V婚紗 性感程度爆燈
陳靜昨晚在社交平台上分享了一段在外國街頭拍婚照的影片，片中陳靜造型多多，又有身穿Off shoulder高衩婚紗、另外又身穿超級Deep V婚紗，性感程度爆晒燈！陳靜的Deep V婚紗左搖右擺，不經意地谷出3吋事業線，大方騷傲人的上圍，盡展S形魔鬼曲線。
網民猜測女神閃婚
不少網民激讚，更紛紛猜測女神疑公布喜訊：「冇喇冇喇，女神要結婚啦」、「睇片都咁靚，啲相咪不得了」、「狀態大勇！冇得輸！」、「美哭的女神 太有feel」。
34歲陳靜勤力keep fit晒成果 拉低褲頭騷人魚線勁吸睛！
34歲女神陳靜（ Dada ）向來一向熱衷於做運動keep fit，近日又喺IG分享自己健身過程，騷出傲人身材，拉低褲頭展示人魚線勁吸睛！
陳靜大騷人魚線加事業線
陳靜IG發文晒出對鏡自拍的照片，拉下褲頭大騷她fit爆肌肉線條，成功收腹練出腹肌，更見到完美人魚線，兼bra top逼爆事業線。Dada寫道：「開工前輕輕練，35min 🏃♀️ （跑步）+ 15 min HIIT，WORK OUT . EAT WELL . BE PATIENT . YOUR BODY WILL REWARD YOU .」網民紛紛留言：「可參加健美小姐」、「有冇搞錯呀！fit 到漏啦！」、「瘦晒喇」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@dadachan