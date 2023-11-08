陳靜 女神

34歲陳靜無預警晒婚照 惹粉絲猜測閃婚疑雲 Deep V造型大騷3吋事業線

最新娛聞
東方新地
廣告

現年34歲的陳靜（Dada）身材向來火辣，而且近年她迷上健身，不時都會在社交平台上分享健身成果，每次都獲網民大讚！自言單身的女神Dada昨晚（6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！

陳靜 女神 自言單身的女神Dada昨晚6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！
自言單身的女神Dada昨晚（6日）無預警在社交平台晒出一段婚紗照的拍攝特輯，即惹來粉絲追問是否好事近！（圖片來源：IG@dadachan）

陳靜超級Deep V婚紗 性感程度爆燈

陳靜昨晚在社交平台上分享了一段在外國街頭拍婚照的影片，片中陳靜造型多多，又有身穿Off shoulder高衩婚紗、另外又身穿超級Deep V婚紗，性感程度爆晒燈！陳靜的Deep V婚紗左搖右擺，不經意地谷出3吋事業線，大方騷傲人的上圍，盡展S形魔鬼曲線。

網民猜測女神閃婚

不少網民激讚，更紛紛猜測女神疑公布喜訊：「冇喇冇喇，女神要結婚啦」、「睇片都咁靚，啲相咪不得了」、「狀態大勇！冇得輸！」、「美哭的女神 太有feel」。

陳靜 女神 陳靜造型多多，又有身穿Off shoulder高衩婚紗
陳靜造型多多，又有身穿Off shoulder高衩婚紗（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 女神 陳靜的Deep V婚紗左搖右擺，不經意地谷出3吋事業線，大方騷傲人的上圍，盡展S形魔鬼曲線。
陳靜的Deep V婚紗左搖右擺，不經意地谷出3吋事業線，大方騷傲人的上圍，盡展S形魔鬼曲線。（圖片來源：IG@dadachan）

34歲陳靜勤力keep fit晒成果 拉低褲頭騷人魚線勁吸睛！

34歲女神陳靜（ Dada ）向來一向熱衷於做運動keep fit，近日又喺IG分享自己健身過程，騷出傲人身材，拉低褲頭展示人魚線勁吸睛！

陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線 陳靜 陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！
陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！（圖片來源：IG@dadachan）

陳靜大騷人魚線加事業線

陳靜IG發文晒出對鏡自拍的照片，拉下褲頭大騷她fit爆肌肉線條，成功收腹練出腹肌，更見到完美人魚線，兼bra top逼爆事業線。Dada寫道：「開工前輕輕練，35min 🏃‍♀️ （跑步）+ 15 min HIIT，WORK OUT . EAT WELL . BE PATIENT . YOUR BODY WILL REWARD YOU .」網民紛紛留言：「可參加健美小姐」、「有冇搞錯呀！fit 到漏啦！」、「瘦晒喇」

陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線
（圖片來源：IG@dadachan）
陳靜 女神 陳靜 dada 陳靜 人魚線 陳靜
（圖片來源：IG@dadachan）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@dadachan

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 