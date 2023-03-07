陳靜著低胸背心跑步拍片 上圍左右搖晃成變幻彈彈波 網民直指睇得過癮

33歲女藝人陳靜（ Dada ）向來身材苗條，熱衷於唔同運動，經常都會喺IG分享自己健身過程，不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！據知最近陳靜去咗泰國布吉旅行，有得享受陽光與海灘，她當然唔放過喺IG分享靚相嘅機會。昨天（6日）陳靜分享了穿着低胸背心跑步嘅影片，驕人嘅上圍再次成為網民關注焦點，網民都爭先恐後留言話想同女神接觸！