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陳靜著低胸背心跑步拍片 上圍左右搖晃成變幻彈彈波 網民直指睇得過癮

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33歲女藝人陳靜（ Dada ）向來身材苗條，熱衷於唔同運動，經常都會喺IG分享自己健身過程，不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！據知最近陳靜去咗泰國布吉旅行，有得享受陽光與海灘，她當然唔放過喺IG分享靚相嘅機會。昨天（6日）陳靜分享了穿着低胸背心跑步嘅影片，驕人嘅上圍再次成為網民關注焦點，網民都爭先恐後留言話想同女神接觸！

陳靜 陳靜向來身材火辣！
陳靜向來身材火辣！（圖片來源：[email protected]
陳靜 陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！
陳靜經常都會喺IG分不經意間露出自己傲人的身材，令唔少網民大飽眼福！（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

陳靜低胸背心跑步 「彈彈波」成功吸引網民眼球

雖然陳靜到咗泰國布吉旅行，但係依然不忘做運動keep fit，順便大派福利明益網民。昨天（6日）陳靜在IG分享了自己穿着低胸背心跑步嘅影片，寫道：「run with me！」而陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣，網民都直指睇得非常過癮！影片流出後網民爭先恐後留言，表示想同女神接觸：「好想可以陪妳跑」、「正呀喂」、「美美噠！」

陳靜 一齊跟住陳靜起跑。
一齊跟住陳靜起跑。（圖片來源：[email protected]
陳靜 陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣！
陳靜跑步期間豐滿嘅上圍左右搖晃，彷如「彈彈波」一樣！（圖片來源：[email protected]
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陳靜 近距離的「彈彈波」。
近距離的「彈彈波」。（圖片來源：[email protected]
陳靜 陳靜終於跑到攰啦！
陳靜終於跑到攰啦！（圖片來源：[email protected]

陳靜運動派福利系列：每日40分鐘HIIT特訓收腹見成效！開心騷成果

陳靜近年密集接受HIIT（High Intensity Interval Training）高強度間歇式訓練，成功收腹練出腹肌，開心到拉低褲頭畀大家睇成果：

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（圖片來源：[email protected]
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陳靜 DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。
DaDa都係近期頗受爭議嘅「瑜珈褲」愛好者。（圖片來源：[email protected]
陳靜 增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。
增肌訓練，一同去Gym的還包括王敏奕。（圖片來源：[email protected]
DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。
DaDa陳靜與王敏奕做Gym合照。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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陳靜運動派福利系列：玩瑜伽騷火辣身材

陳靜曾分享玩瑜伽嘅相大騷身材，穿上白色貼身舞衣的陳靜跟老師一起深蹲玩雙人瑜伽，仲拖住老師雙手，挺直腰肢，翹起渾圓臀部，只有腳指尖掂地！但網民焦點仍然落在其身材上，留言「我心臟快到不行了」、「美腿美臀，下次拖住我做可以嗎？」、「在練玉女心經。」、「求正背面」。

陳靜 DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。
DaDa將瑜伽㑱合了芭蕾原素，相當優雅，大晒激凸身段。（圖片來源：[email protected]
陳靜 側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。
側面突顯了DaDa的婀娜身段，更見到其渾圓的美臀。（圖片來源：[email protected]
31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]
31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
同老師一起玩雙人瑜伽，強攻深蹲動作練出美臀。（圖片來源：[email protected]
陳靜 網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。
網民除了將焦點放在DaDa身材上，亦錯重點指瑜伽老師Doris都好索。（圖片來源：[email protected]
陳靜 獨自操練的DaDa身體柔軟度極好。
獨自操練的DaDa身體柔軟度極好。（圖片來源：[email protected]
陳靜 另一日不停提腿，都係主力操翹臀。
另一日不停提腿，都係主力操翹臀。（圖片來源：[email protected]
31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]
31歲陳靜DaDa貼身舞衣操蜜桃臀
（圖片來源：[email protected]
陳靜 為防疫留家的DaDa在床上，輕易晒出圓渾美臀。
當年為防疫留家的DaDa在床上，輕易晒出圓渾美臀。（圖片來源：[email protected]
陳靜 DaDa苦練蜜桃臀，算是有點成績。
DaDa 成績驕人。（圖片來源：[email protected]

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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