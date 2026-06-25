37歲陳靜Dada西西里島曬比堅尼照 騷豐滿魔鬼身材 起底超奢華度假村 一晚房價驚人

37歲性感女神陳靜（DaDa）昨日在社交平台大曬一組火辣比堅尼度假照，背景竟是意大利西西里島上一間頂級五星酒店，每晚房價高達$6,000至$12,000起。Dada近年生活越來越奢華，今次度假排場再次震驚一眾粉絲。