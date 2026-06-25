37歲陳靜Dada西西里島曬比堅尼照 騷豐滿魔鬼身材 起底超奢華度假村 一晚房價驚人
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37歲性感女神陳靜（DaDa）昨日在社交平台大曬一組火辣比堅尼度假照，背景竟是意大利西西里島上一間頂級五星酒店，每晚房價高達$6,000至$12,000起。Dada近年生活越來越奢華，今次度假排場再次震驚一眾粉絲。
陳靜西西里島無邊際泳池大騷魔鬼身材
從陳靜分享的照片可見，她身穿一套綠色圖案比堅尼，在無邊際泳池邊盡情擺出各種誘人姿態。時而慵懶側躺展現修長美腿與S形曲線，時而隨性紮起馬尾坐在池邊，散發健康性感魅力。其中一張背影照更成為焦點——她安坐在泳池盡頭，背部線條與臀部曲線在水中若隱若現，前方正是伊奧利亞群島的壯麗海景與海蝕柱礁石，構成一幅令人屏息的畫面。
DaDa入住火山島頂級度假酒店一晚房價曝光
據了解，陳靜今次入住的是位於西西里島Vulcano火山島上的Therasia Resort Sea & Spa，屬於立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World）成員，是當地最頂級的奢華度假村之一。酒店以埃特納火山岩石及雪松木打造獨特建築風格，配備全景無邊際泳池，更設有雙米芝蓮星級餐廳。正值6月旺季，普通海景房每晚收費約$6,000港元起跳，而帶私人按摩池的豪華套房更高達$12,000港元以上，絕對是貴婦級享受。
陳靜由𡃁模蛻變金像獎得主近年富貴生活惹關注
陳靜自𡃁模出道以來，憑天使臉孔與魔鬼身材穩坐性感女神寶座。2013年她憑電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角勇奪香港電影金像獎最佳女配角，成功轉型為實力派演員。雖然事業曾因2017年患上耳水不平衡而短暫停頓，但復出後狀態更勝從前。近年她搬入西九龍千萬豪宅，平日不時周遊列國享受人生，從歐洲到東南亞都見到她的足跡，今次再飛到意大利火山島度假，富貴程度令人咋舌。
網民熱議DaDa奢華旅遊質疑收入來源
陳靜的度假照片一出即引發網民熱烈討論，不少人大讚她身材保養得宜，「37歲仲keep到咁正，真係女神」、「呢個身材完全唔似三字頭尾」。但亦有網民對她的消費能力感到好奇，「成日去旅行住咁貴酒店，到底邊度嚟嘅錢？」、「做演員真係咁好搵？定係有人養」。也有粉絲力撐表示「人哋努力咗咁多年，享受吓生活有咩問題」、「金像獎得主值得擁有最好嘅」。
資料或影片來源：原文刊於新假期