陶大宇將〈倒轉地球〉變成洗腦歌 「水撥式」台風與宇宙級唱腔震驚同胞

近年唔少香港藝人都返內地掘金，歌手出身可以唱自己歌，好似陶大宇咁就要練定幾首飲歌大派用場，估唔到近年陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉重新演繹，變成另一首洗腦歌，成為內地網民的熱話及熱搜！

撰文：東方新地 圖片：微博@陶大宇、微博影片截圖