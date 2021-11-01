陶大宇將〈倒轉地球〉變成洗腦歌 「水撥式」台風與宇宙級唱腔震驚同胞
近年唔少香港藝人都返內地掘金，歌手出身可以唱自己歌，好似陶大宇咁就要練定幾首飲歌大派用場，估唔到近年陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉重新演繹，變成另一首洗腦歌，成為內地網民的熱話及熱搜！
撰文：東方新地 圖片：微博@陶大宇、微博影片截圖
陶大宇成內地商演寵兒
被封「師奶殺手」的58歲陶大宇唔係浪得虛名，主演過多部港產神劇《大時代》、《刑事偵緝檔案》及《縱橫四海》等的他，深受內地觀眾歡迎，近年頻頻北上搵食，商演、登台賺人仔賺到手軟。最近陶大宇在內地社交網更紅到發紫，憑其超卓的「宇宙級」唱腔及一首「洗腦歌」，被封為大娛樂家！
大聲唔代表有唱功
最近內地社交網的熱搜歌〈倒轉地球〉，竟然不是劉德華主唱的版本，而是陶大宇在內地商演時演出的多個版本，只要在微博及抖音搜索，就會彈出十個八個由陶大宇主唱的〈倒轉地球〉視頻。原來陶大宇每次商演或登台都一定獻唱這首飲歌，並例牌施展「水撥式」的台風，唔係唱家班出身的陶大宇，擁有「撒旦吻過的聲音」，一開口就聲嘶力竭的狂嗌，其「宇宙級」唱腔，比劉德華唱得更有娛樂性，難怪成為網民熱話。
有網民頂唔順
陶大宇版本的〈倒轉地球〉變成洗腦歌後，網民紛紛模仿他的台風及唱腔，拍片大玩covering或惡搞。可能過份洗腦，有網民頂唔順，跪求抖音不要再力推，但亦有網民覺得陶大宇的歌喉非常治愈、充滿正能量，有減壓之用。