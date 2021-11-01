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陶大宇將〈倒轉地球〉變成洗腦歌 「水撥式」台風與宇宙級唱腔震驚同胞

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撰文：東方新地

近年唔少香港藝人都返內地掘金，歌手出身可以唱自己歌，好似陶大宇咁就要練定幾首飲歌大派用場，估唔到近年陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉重新演繹，變成另一首洗腦歌，成為內地網民的熱話及熱搜！

撰文：東方新地 圖片：微博@陶大宇、微博影片截圖

陶大宇成內地商演寵兒

被封「師奶殺手」的58歲陶大宇唔係浪得虛名，主演過多部港產神劇《大時代》、《刑事偵緝檔案》及《縱橫四海》等的他，深受內地觀眾歡迎，近年頻頻北上搵食，商演、登台賺人仔賺到手軟。最近陶大宇在內地社交網更紅到發紫，憑其超卓的「宇宙級」唱腔及一首「洗腦歌」，被封為大娛樂家！

58歲的陶大宇，原來都有一把「撒旦吻過的聲音」。(圖片來源：微博@陶大宇)
58歲的陶大宇，原來有一把「撒旦吻過的聲音」。(圖片來源：微博@陶大宇)

大聲唔代表有唱功

最近內地社交網的熱搜歌〈倒轉地球〉，竟然不是劉德華主唱的版本，而是陶大宇在內地商演時演出的多個版本，只要在微博及抖音搜索，就會彈出十個八個由陶大宇主唱的〈倒轉地球〉視頻。原來陶大宇每次商演或登台都一定獻唱這首飲歌，並例牌施展「水撥式」的台風，唔係唱家班出身的陶大宇，擁有「撒旦吻過的聲音」，一開口就聲嘶力竭的狂嗌，其「宇宙級」唱腔，比劉德華唱得更有娛樂性，難怪成為網民熱話。

陶大宇每次登台或商演都唱〈倒守地球〉，一開口就聲如洪鐘。(圖片來源：微博影片截圖)
陶大宇每次登台或商演都唱〈倒轉地球〉，一開口就聲如洪鐘。(圖片來源：微博影片截圖)
又係〈倒轉地球〉，加埋「水撥式」手勢。(圖片來源：微博影片截圖)
又係〈倒轉地球〉，加埋「水撥式」手勢。(圖片來源：微博影片截圖)

有網民頂唔順

陶大宇版本的〈倒轉地球〉變成洗腦歌後，網民紛紛模仿他的台風及唱腔，拍片大玩covering或惡搞。可能過份洗腦，有網民頂唔順，跪求抖音不要再力推，但亦有網民覺得陶大宇的歌喉非常治愈、充滿正能量，有減壓之用。

只要在抖音搜索「陶大宇」，便會出現多個他唱〈倒轉地球〉的商演視頻。(圖片來源：抖音)
只要在抖音搜索「陶大宇」，便會出現多個他唱〈倒轉地球〉的商演視頻。(圖片來源：抖音)
陶大宇的魔性版本〈倒轉地球〉網民反應兩極，有人大讚他是以真功夫上陣，不是假唱咪嘴，而且七情上面，娛樂性高，認為愈聽愈開心。(圖片來源：微博影片截圖)
陶大宇的魔性版本〈倒轉地球〉網民反應兩極，有人大讚他是以真功夫上陣，不是假唱咪嘴，而且七情上面，娛樂性高，認為愈聽愈開心。(圖片來源：微博影片截圖)
（圖片來源：微博討論區）
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（圖片來源：微博討論區）
（圖片來源：微博討論區）

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