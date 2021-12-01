58歲陶大宇柒化〈倒轉地球〉網民集氣推上神枱 親回唔介意接古仔棒攞獎
撰文：東方新地 圖片：微博@陶大宇、微博影片截圖、保錡IG截圖、[email protected]「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神枱關注組」
陶大宇 回應保錡學佢
陶大宇將劉華的〈倒轉地球〉演繹得淋漓盡致，保錡@ERRO亦唔執輸，一於翻唱兼拍片，無論唱腔﹑表情及台風都模仿得接近100%，唯獨欠個「水撥式」舞步。估唔到陶大宇好大方回應傳媒，佢唔單止冇嬲，仲留意到保錡以前亦曾經扮過佢，陶大宇表示最緊要帶到歡樂畀大家，大家開心就得！對於有粉絲為他開了社交網群組，陶大宇原來亦知情，還大讚網友的無限創意非常抵死，笑到佢喊！
網民為陶大宇開關注組
陶大宇人氣急升，有網民為他發起關注組，其中一個名為「齊齊推師奶殺手陶大宇上返神枱」非常受歡迎，已有近萬粉絲加入。
無限創意贈陶大宇
關注組內有不少粉絲出po，有人為他設計了個人標記，不過就抄足「MIRROR」的隊徽；又有網民把陶大宇唱〈倒轉地球〉的登台短片改詞翻唱，變成〈陶大宇變柒頭〉，唔怪得連陶大宇自己都話笑到喊！
去片！一齊聽〈陶大宇變柒頭〉
陶大宇成內地商演寵兒
被封「師奶殺手」的陶大宇唔係浪得虛名，主演過多部港產神劇《大時代》、《刑事偵緝檔案》及《縱橫四海》等的他，深受內地觀眾歡迎，近年頻頻北上搵食，商演、登台賺人仔賺到手軟。最近陶大宇在內地和香港的社交網更紅到發紫，憑其超卓的「宇宙級」唱腔及一首「洗腦歌」，被封為大娛樂家！
大聲唔代表有唱功
其實早前在內地社交網的熱搜歌〈倒轉地球〉，竟然不是劉德華主唱的版本，而是陶大宇在內地商演時演出的多個版本，只要在微博及抖音搜索，就會彈出十個八個由陶大宇主唱的〈倒轉地球〉視頻。原來陶大宇每次商演或登台都一定獻唱這首飲歌，並例牌施展「水撥式」的台風，唔係唱家班出身的陶大宇，擁有「撒旦吻過的聲音」，一開口就聲嘶力竭的狂嗌，其「宇宙級」唱腔，比劉德華唱得更有娛樂性，難怪成為網民熱話。
有網民頂唔順
陶大宇版本的〈倒轉地球〉變成洗腦歌後，網民紛紛模仿他的台風及唱腔，拍片大玩covering或惡搞。可能過份洗腦，有網民頂唔順，跪求抖音不要再力推，但亦有網民覺得陶大宇的歌喉非常治愈、充滿正能量，有減壓之用。