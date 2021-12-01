58歲陶大宇柒化〈倒轉地球〉網民集氣推上神枱 親回唔介意接古仔棒攞獎

58歲的陶大宇將劉德華的〈倒轉地球〉重新演繹，變成另一首洗腦歌，無論香港定內地都變晒做熱話及熱搜，連保錡@ERROR都學埋一份。師奶殺手重出江湖，人氣更勝從前，有網民甚至為他在社交網開Group，集氣推陶大宇再上神枱。

撰文：東方新地 圖片：微博@陶大宇、微博影片截圖、保錡IG截圖、[email protected]「齊齊推過氣師奶殺手陶大宇上返神枱關注組」