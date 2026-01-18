陸永12歲細女SimSim激罕出鏡！父女檔搞笑互寸 網民：同C君一樣高啦
廣告
農夫成員陸永近日在IG發布與12歲細女陸一心（SimSim）合作拍攝廣告，父女檔搞笑互動獲唔少好評。網民發現SimSim長大得很快，笑指「好似同C君一樣高啦」，陸永即回應「五年前已經高過」，令人驚嘆時間過得真快。
陸永SimSim父女檔拍廣告互寸搞笑
陸永在2011年與陳莉娜結婚，婚後三年抱兩，育有大女陸一穎（Hannah）與細女陸一心（SimSim）。一家四口感情融洽，經常在社交平台分享生活點滴。在最新廣告片段中，陸永與SimSim一起拆盲盒，兩人輕鬆互動展現父女情深。不過SimSim明顯有少少緊張，本色演出做返女兒角色。廣告一開始陸永話「我地而家刷牙啦」，SimSim即刻質疑「點解你刷牙要帶帽嘅？」陸永即回應「拍嘢囉」。雖然對白看似無聊，但網友見到他們父女之間的自然互動和默契，都覺得自帶喜感，紛紛留言大讚「好耐冇見sim sim ，兩父女依然咁有火花」。
SimSim亭亭玉立 網民驚嘆似足陸永
最令網民震驚的是SimSim的身高變化，有網友留言「好似同C君一樣高啦wor」，陸永更即時回應「五年前已經高過」，證實女兒的身高確實驚人。根據太太陳莉娜早前在社交平台分享的照片，可以見到SimSim與爸爸陸永一起去咖啡店時，雖然只有背影，但已經可以清楚見到她的身高幾乎與父親相若。陸永身高有183cm，目測SimSim至少也有175cm，在暴風式成長下擁有修長美腿，從背影看都甚有陸永的影子。
陳莉娜分享女兒近照遺傳優良基因
太太陳莉娜過往曾在社交平台上載SimSim的近照，而她亦明顯遺傳了媽媽的優良基因，愈大愈靚女。陳莉娜早前貼出陸一心與爸爸陸永一起去咖啡店的照片時，更寫道「SimSim 11歲喇」，不過現在SimSim已經12歲。從照片可以見到，陸一心果然遺傳了父母的優良基因，除了身材偏瘦之外，個子十分高挑，相信她已經比媽媽更高，而且還在持續成長中。見到SimSim在廣告中的表現，不少網民都大讚她的自然演出，更有人留言「Simsim可摸耳上多啲鏡」！
圖片來源：IG@6wing_fama、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期