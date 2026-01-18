陸永12歲細女SimSim激罕出鏡！父女檔搞笑互寸 網民：同C君一樣高啦

農夫成員陸永近日在IG發布與12歲細女陸一心（SimSim）合作拍攝廣告，父女檔搞笑互動獲唔少好評。網民發現SimSim長大得很快，笑指「好似同C君一樣高啦」，陸永即回應「五年前已經高過」，令人驚嘆時間過得真快。