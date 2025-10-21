「綜藝鬼才」陸永10大爆肚金句逐格睇！ 《墨魚遊戲2》靠符碌逆襲 台慶一句話寸爆叻哥黑面

陸永憑藉在試當真《墨魚遊戲2》中的精彩表現，再次證明了他「綜藝鬼才」的實力，不僅靠「符碌」成功晉級，更在心理戰術中展現高超轉數。網民紛紛重溫他多年來在各大綜藝節目的爆肚金句，從《Do姐去Shopping》的「Did Did姐」到台慶頒獎禮一句話寸到叻哥黑面，每個經典場面都見證著這位綜藝高手的進化歷程，細數他10個爆肚金句！