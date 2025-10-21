「綜藝鬼才」陸永10大爆肚金句逐格睇！ 《墨魚遊戲2》靠符碌逆襲 台慶一句話寸爆叻哥黑面

陸永憑藉在試當真《墨魚遊戲2》中的精彩表現，再次證明了他「綜藝鬼才」的實力，不僅靠「符碌」成功晉級，更在心理戰術中展現高超轉數。網民紛紛重溫他多年來在各大綜藝節目的爆肚金句，從《Do姐去Shopping》的「Did Did姐」到台慶頒獎禮一句話寸到叻哥黑面，每個經典場面都見證著這位綜藝高手的進化歷程，細數他10個爆肚金句！

1. 《墨魚遊戲2》「井字過三關」：「符碌」運氣逆襲

在《墨魚遊戲2》的「井字過三關」環節，陸永憑「符碌」運氣逆襲，擊敗錢嘉樂、森美等資深藝人。當他晉級時，對鏡頭發出招牌奸笑，幽默自嘲：「最符碌嘅嘢，就咁樣贏，OK！」搭配農夫《風生水起》的背景音樂，這句金句瞬間成為網民熱議焦點，完美展現陸永被「綜藝之神」眷顧的魅力。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
2. 《墨魚遊戲2》「傳紙仔」：化身心理戰大師

陸永在「傳紙仔」環節化身心理戰大師，手握「炸彈」紙條卻故作鎮定，笑言：「幾好喎，咁都肯俾我嘅？」他以精湛演技和蠱惑言語，成功誤導Lolly Talk成員搶走「炸彈」，自救成功。這句金句搭配他的狡黠表情，被網民譽為「綜藝教科書」，展現頂級急智。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@試當真Trial & Error）
3. 《萬千星輝賀台慶》：神還原Do姐引爆笑聲

在2017年《萬千星輝賀台慶》中，陸永神還原Do姐鄭裕玲，連她的不耐煩語氣都模仿得惟妙惟肖。當曾志偉調侃他時，他火速回擊：「好鬼低級架你幾隻嘢！」這句Do姐經典口頭禪一出，全場笑翻，陸永的模仿功力與機智應變令人拍案叫絕。

陸永 綜藝鬼才 陸永神還原Do姐鄭裕玲（圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
陸永 綜藝鬼才 Do姐鄭裕玲都無奈（圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
4. 《萬千星輝頒獎典禮2017》：機智反諷叻哥黑面

陸永在2017年《萬千星輝頒獎典禮》與陳百祥（叻哥）同台，當叻哥自稱「我份人好謙虛嘅」，陸永即刻補刀：「你係謙虛呢方面都幾囂張！」這句機智反諷瞬間引爆全場笑聲，連叻哥也黑面，成為當晚最具話題性的金句，彰顯陸永的說話藝術。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
5. 《香港小姐競選2018》：即興動作誇張演繹「播種的機」

在2018年《香港小姐競選》泳裝問答環節，佳麗鄧卓殷將「農夫」改名為「播種的機」。陸永聽後即興發揮，誇張模仿「播種機」高速播種的動作，配上即席金句：「播種的機！」將靜態答案變成動感喜劇，笑翻全場，展現他化腐朽為神奇的即興功力。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
6. 《超級無敵獎門人終極篇》：「一個靚歪」KO楊思琦

在《超級無敵獎門人終極篇》的「超級無敵拍拍拍」環節，陸永拋出超高難度詞語「靚歪」，讓對手楊思琦瞬間懵圈。他隨後解釋「靚歪」來自廣東話「借個靚歪」，量詞是「一個」，這句金句「一個靚歪！」結合本土智慧與急智，贏得全場掌聲，堪稱「食腦」經典。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
7. 《Do姐有問題》：鄭裕0.01、鄭裕玲魚球！

陸永在《Do姐有問題》中與C君聯手，每集為Do姐打造爆笑「百變稱號」，如「鄭裕0.01」、「鄭裕玲魚球」。這些金句融合諧音、聯想與荒誕，創意無限，每次介紹都讓Do姐哭笑不得，網民大讚陸永的鬼馬口才，堪稱綜藝開場的點睛之筆。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
8. 《Do姐去Shopping》：無厘頭改名Do姐

在《Do姐去Shopping》巴黎古董店一幕，C君稱Do姐為「DoDo」，Do姐反擊後，陸永火速接話：「Did Did姐！」他解釋英文動詞三態「Do Did Done」，稱Do姐應是「過去式」的「Did Did」，這句無厘頭金句讓全場笑到噴飯，成為陸永經典代表作。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
9. 《Do姐去Shopping》：佢pay呀！

在2015年《Do姐去Shopping》日本筷子店，Do姐看到14萬港元的金箔筷子後說「我呸！」，陸永瞬間接招：「佢pay呀！」他將「呸」諧音聯想至「Pay」（付錢），這句雙關妙語展現了他電光火石的急智，令全場笑聲不斷，堪稱綜藝神來之筆。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
10. 《Do姐再Shopping》：我唔食涼嘢㗎！

在《Do姐再Shopping》未曝光片段中，Do姐提議去「富良野」試吃蜜瓜，陸永即刻拋出金句：「我唔食涼嘢㗎！」他巧妙將「富良野」的「良野」與廣東話「涼嘢」（寒性食物）雙關聯繫，瞬間讓全場笑崩。這句神級「食字」金句，被網民譽為比正片更精彩的經典。

陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
陸永 綜藝鬼才 （圖片來源：TVB）
