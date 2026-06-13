10歲港泰混血兒陸海悠做歌手！跳唱全能背景震撼 就讀國際學校

再有新人加入樂壇！年僅10歲的港泰混血獨立唱作人陸海悠（Hazel），今個夏天因升讀Year 7需要轉校，與相處6年的同學分離。她決定用音樂記錄這段離別，親自作曲創作第3首派台作品《最後的夏天》，更邀請樂隊「晚安莉莉」成員水金擔任監製，這位10歲女孩在錄音過程中展現出的主見和執著，連資深音樂人都為之驚訝。