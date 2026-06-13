10歲港泰混血兒陸海悠做歌手！跳唱全能背景震撼 就讀國際學校
陸海悠為畢業重寫旋律挑戰慢歌
陸海悠就讀國際學校，今年升讀Year 7意味着要離開熟悉的校園和朝夕相處的同學。她決定以畢業為主題創作歌曲，先完成英文版《The Last Summer》，再交由填詞人填上中文歌詞。值得一提的是，當她收到水金的編曲後，認為原本的旋律未能完美配合主題，毅然決定重新譜寫旋律，最終呈現出更感性的慢歌風格，亦是她首次挑戰慢歌類型。
音樂人大讚Hazel有天份 對細節充滿見解
二度與陸海悠合作的水金，對這位年僅10歲的唱作人讚不絕口。他表示：「Hazel親自完成曲詞創作部分，小小年紀可以寫出如此有條理嘅旋律實屬難得。」更令他意外的是，陸海悠在錄音過程中展現出超齡的專業態度：「我哋會討論歌曲嘅唱法同和音處理，過程中發現呢位小朋友對歌曲好多細節都充滿自己嘅想法同見解。」水金亦提到，錄音時間每次都頗長，但陸海悠從不言倦，除非團隊主動提出休息，否則她都會堅持完成每個錄唱項目。不過水金亦坦言，陸海悠正面對成長期聲帶變化帶來的挑戰，音準和發聲共鳴位置需要不斷重新摸索。
陸海悠返母校拍MV邀同學客串圓夢
《最後的夏天》MV選擇在陸海悠的母校取景拍攝，她更邀請了一班同學客串演出。陸海悠透露學校對拍攝完全配合，令整首歌更具紀念價值。MV中她分別穿上校服、體育服和畢業袍三套造型，雖然全部都是戲服，但已令她感到夢幻。她形容這次經歷「好似完成咗由細到大嘅一個夢想」，因為快歌、慢歌、中文歌和英文歌都嘗試過了。展望未來，陸海悠希望中文能力有更大進步，目標是在一、兩首歌之後推出全中文歌詞作品。
網民驚嘆10歲已識作識唱 後生仔越來越勁
新歌推出後隨即引起網民熱議，不少人對陸海悠的年齡和才華感到驚訝。有網民留言：「咁細個已經識作識唱，而家D後生真係越來越勁。」亦有網民表示：「希望香港都好似日韓咁出到非商業化嘅唱作歌手，加油。」不少人對這位10歲唱作人的獨立創作能力表示欣賞，認為她小小年紀已經展現出對音樂的堅持和熱誠，期待她未來有更多作品面世。