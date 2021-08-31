40歲陸詩韻晒名牌手袋山惹網民反感 親解炫富有因
40歲的前港姐亞軍陸詩韻，近年轉營做生意，間中亮相幕前，生意愈做愈大，風山水起，不時在社交網分享富貴生活，日前更貼出大量名牌手袋堆積如山的震撼畫面，被網民指她炫富惹來負評，陸詩韻解釋自己炫富有因﹗
文：東方新地｜圖：陸詩韻IG
文：東方新地｜圖：陸詩韻IG
05年港姐亞軍陸詩韻簽約無綫後入行，近年鮮有拍劇，轉攻做商界女強人，生意似乎愈做愈大，不時在社交網分享富貴生活，揸跑車、住獨立屋，早前又斥資百萬裝修工作室。 陸詩韻雖然在演藝成績平平，但朋友非富則富，09年開始搞美容生意，15年創業開設網購平台主攻代理日本護膚品，及後又推出自家護膚品牌，搖身一變成商界女強人，現居西貢匡湖居海景獨立屋，出入以名貴跑車代步，食住玩用著都好奢華﹗早前更貼出由大量名牌手袋， 當中有不少限量版手袋，被網民指刻意炫耀身家惹來反感﹗
陸詩韻晒包後引起網上熱話，她在社交網解釋炫富有因，她指相片是大半年前的舊照，並指堆積如山的的名牌手袋並非屬於她，她指去年底為募集善長人翁捐出手袋作拍賣，當時她義務任拍賣主持，故拍下這張照片作宣傳，更請大家不要抺煞了有份出力的籌委會成員，最後指手袋唔使太多，有就好了﹗不過有網民留言指「手袋係唔使多，不過一個手袋等如層樓首期呢﹗」