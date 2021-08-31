40歲陸詩韻晒名牌手袋山惹網民反感 親解炫富有因

40歲的前港姐亞軍陸詩韻，近年轉營做生意，間中亮相幕前，生意愈做愈大，風山水起，不時在社交網分享富貴生活，日前更貼出大量名牌手袋堆積如山的震撼畫面，被網民指她炫富惹來負評，陸詩韻解釋自己炫富有因﹗

文：東方新地｜圖：陸詩韻IG