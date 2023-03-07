隱形戰隊︱劉佩玥低胸裝激坐馬明大髀玩色誘 劉穎鏇跑步上圍搖晃成熱話
劇中除咗大場面有睇頭，據知今晚播出的一集（7日）尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥（Moon) 仲會低胸衫上陣，埋身色誘馬國明，埸口仲惹火到馬明自爆唔敢望住劉佩玥！
劉佩玥低胸裝激博坐馬國明大髀大爆性感場面將會陸續有嚟
據了解《隱形戰隊》今晚（7日）一集極有睇頭，劉佩玥將會穿上低胸裝，坐上馬國明大髀來一招「美女色誘」，性感的事業線完全露出，對白設計極為挑逗，恍如挑戰電視尺度，與無綫電視先前保守的作風完全不同，觀眾自然大飽眼福！有傳媒曾訪問馬國明，當提到這場大膽的色誘場面，馬國明直指拍攝時候沒有尷尬，反而攝影師因為劉佩玥性感的造型不禁手震。
劉佩玥今次為咗演出重頭劇，更是搏盡豁出去，她向傳媒指出劇集性感場面唔止一幕，將會陸續有嚟，而且造型會令人喜出望外。
劉穎鏇獲封「性感打女」豐滿上圍鏡頭前搖搖欲墜成熱話
昨晚（6日）一集內容緊湊，除了有大量重要角色登場，更有大型的「喪屍」襲擊群眾場面，事件驚動衝鋒隊督察Madam Q阿寶（唐詩詠飾）及反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit｜簡稱CTRU）成員邢風（劉穎鏇Tiffany飾）加入協助，最終二人合力制服「喪屍」。
劉穎鏇登場形式相當具氣勢，邊奔跑邊拋掉外套的她，一個飛身雙膝貼地向前滑動的同時，一個箭步已將目標箍緊及制服，盡顯孔武有力一面；劉穎鏇更獲封為新一代「性感打女」，當中有一幕她穿着緊致的性感背心，露出小肚臍提槍奔跑，一副「美女戰士」的打扮，豐滿的上圍隨着跑步的姿勢搖搖欲墜，過程不停上下擺動，更令網民想入非非，成為了網絡熱話！
劉穎鏇為求拍攝完美曾補拍32 takes
一個簡單的「跣膝」動作，背後要付出大量努力，劉穎鏇受訪時透露相關動作是臨時加插，並笑指當初對「跣膝」Mission充滿期待：「嗰場戲我哋拍到中午時已經非常熱，嗰日太陽好猛，而當我知道有呢個動作時，初頭係好興奮嘅，因為我以前打開波，有時都需要跣住去救波，呢個動作我都熟悉嘅，武指仲畀咗兩個Knee pad我添。」
劉穎鏇補充指整個動作難度不在「跣膝」，而是角度及各方面的配合：「嗰刻最難係點make sure每次停低都係停啱同一個位，同埋捉住佢（喪屍）又揈開佢個力度應該點掌握，嗰一下總共拍咗32 takes。」
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