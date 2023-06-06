隱門｜湯洛雯被批走樣演女警 高EQ回覆：繼續睇我呢個師奶仔呀

由陳展鵬、黃智雯、吳岱融和湯洛雯主演的無綫新劇《隱門》上周開播，但湯洛雯的表現已遭網民狠批，指她脹爆登場似師奶，又話佢連跑都跑唔郁，一啲都唔似Madam！對於網民批評，靚湯近日晒出兩張靚相，更不忙自嘲係「師奶仔」叫大家追劇！