雙生陌生人大結局｜陳煒爆喊演技超班! 馬德鐘分飾四角+何廣沛暖男角色獲讚
無綫劇集《雙生陌生人》被狠斬五集提早今晚播出第20集大結局，結局周嘅劇情高潮位浪接浪，先有高收成(馬德鐘飾)墮海、巫祺男(馬德鐘分飾)假扮律師、利梓楹 Flora(陳煒飾)與父親利冠鏗(姜大偉飾)法庭打對台，甘嘉苓(蔣家旻飾)終於搵到殺胞弟嘅兇手！
《雙生陌生人》大結局
陳煒情緒失控 獲讚入戲兼演技好
結局周嘅劇情反轉再反轉！飾演Flora 的陳煒情緒同樣歷盡高低起伏。一直以為自己係幸福小女人，短時間內先後發現遭丈夫馬德鐘、及姜大衛背叛，以致情緒失控，多次徘徊愛與痛的邊緣！
昨晚一場含淚哀求父親放過丈夫高收成嘅場口，演繹得相當真摯感人，獲不少網民大讚入戲兼演技好:「幾個主角都做得好好，尤其是陳煒，其實佢啲戲真」、「陳煒做得好好，完全帶出角色嘅感情」、「煒哥做得好好，幾個位都令人好感動」、「煒哥呢幾集都表現出一線女演員應有的水準」。另網民亦十分關注品性善良的 Flora，最終情歸老公高收成、還是重投初戀情人巫祺男懷抱。據知今晚結局篇，一眾主角嘅感情瓜葛將獲終極揭曉，有個大團圓結局、亦都有遺憾收場，敬請密切留意！
馬德鐘一人分飾四角 獲網民力讚有技巧
另外，一直被指唔適合飾演小人物的馬德鐘，結局周可謂進入個人表演時段，為以「計中計」力抗 Big Boss姜大衛，連環交替以「高收成」、「巫祺男」、「偽高收成」及「偽巫祺男」身份貫穿結局周，每次能夠以演技及微表情成功俱分四個角色，獲不少網民留言力撐：「其實馬神真係做得幾好」、「兩個角色都做到各自嘅感覺」、「互相假扮的處理手法我覺得好有技巧，套戲不乏趣味，馬生嘅表現尤其值得讚。」
何廣沛成功入屋 網民大讚鬍子造型
除了煒哥及馬神，飾演律師行 LE 蒲亦駿的何廣沛亦成功入屋，除了因為角色夠暖男兼有情有義外，網民更大讚蓄了鬍子的何廣沛型格十足。
即睇《雙生陌生人》大結局第20集預告：
常見問題
《雙生陌生人》大結局陳煒將會情歸何處？
《雙生陌生人》大結局劇情反轉再反轉，一眾主角嘅感情瓜葛將獲終極揭曉，有個大團圓結局、亦都有遺憾收場⋯⋯
《十八年後的終極告白2.0》何時播放？
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