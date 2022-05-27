雙生陌生人大結局｜陳煒爆喊演技超班! 馬德鐘分飾四角+何廣沛暖男角色獲讚

無綫劇集《雙生陌生人》被狠斬五集提早今晚播出第20集大結局，結局周嘅劇情高潮位浪接浪，先有高收成(馬德鐘飾)墮海、巫祺男(馬德鐘分飾)假扮律師、利梓楹 Flora(陳煒飾)與父親利冠鏗(姜大偉飾)法庭打對台，甘嘉苓(蔣家旻飾)終於搵到殺胞弟嘅兇手！