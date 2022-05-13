雙生陌生人｜「御用婆婆」楊依依60歲入行追夢由特約做起 猛料背景曝光
雙生陌生人｜楊依依演鬼馬貪錢婆婆 馬德鐘投降
楊依依在《雙生陌生人》飾演心農農莊的地主，馬德鐘在劇中分別飾演高收成和巫祺男，高收成背住太太陳煒跟外貌極相似的巫祺男交換身份，到湯洛雯農莊幫忙，期間遺失結婚戒指，後來見到心農農莊地主妹婆（楊依依飾）手上戴上其戒指，緊張上前追問，卻被妹婆鬧佢「食阿婆豆腐」，又𠱁又出夠一萬元才成功奪回戒指，妹婆這場鬼馬爆笑演繹令人印象深刻﹗楊依依雖然已年過80歲，但仍然中氣十足，狡猾的情節都能夠應付得游刃有餘，「御用婆婆」之稱當之無愧。
爸爸是粵劇作家反對入行 楊依依大學畢業做老師
在劇中演貪錢婆婆玩殘馬德鐘的楊依依，原來背景好猛料，出身於文藝家庭，爸爸是著名粵劇作家楊子靜，經常為紅線女和馬師曾撰寫劇本，代表作有《紅樓夢》、《釵頭鳳》、《關漢卿》等，楊依依和妹妹從小就被契給紅線女並更學習做戲，所以舉手投足都散發優雅氣質。不過楊爸爸的反對她入行要她專心讀書，銘記爸爸訓言「冇知識都冇用」，所以楊依依努力讀書，大學畢業後在內地成為小學老師。
中港婚姻小三致婚變 來港任職護士
後來楊依依嫁給香港商人並誕下兩女，但卻一直未獲批來香港，導致兩公婆長期分隔兩地，夫婦間出現小三導致離婚收場。及後楊依依老公挽救婚姻，成功復婚，再多誕下兩名女兒。經過廿年，楊依依才成功申請獲批到香港生活，初來港時在浸會醫院和聖保祿醫院等做登記護士，因懂得唱戲甚得病人歡心，後被照顧過的病人聘請爲私家看護，直至對方百年歸老，楊依依60歲才退下。
60歲以特約演員入行TVB 七成無綫劇集有份演
楊依依退休後在機緣巧合下重遇好友夏雨、黎宣及盧海鵬，在他們建議下去TVB試鏡，她曾說：「因為佢哋都係廣州省粵劇團出身嘅，咁我嗰時就去咗TVB嘅八樓試鏡，佢哋叫表演喜怒哀樂表情同做一段戲，我一試take過咁就得咗。」隨後加入TVB當特約演員至今廿年。
楊依依60歲入行，她透露TVB有七成劇都有佢份，演過劇集包括《踩過界II》、《街坊財爺》、《衝上雲霄》、《婚姻合伙人》、《黃金歲月》、《使徒行者》、《巨輪》等等，她揚言自己參演過TVB超過70%的劇集，故被稱為「御用婆婆」。最為人熟悉就是她在《愛回家之開心速遞》中飾演的八姨婆，她將人物性格飾演得生動有趣。她更有份飾演《福爾摩師奶》中的蓮婆，角色遭遇終身監禁的悲劇，不少觀眾都印象深刻。
楊依依在無綫劇集《踩過界II》飾演徐榮癌末的媽媽，她得悉徐榮未能洗脫污名，在監獄中自尋短見，即時探望兒子。她望著躺在病床上的兒子，只能慨嘆：「我都呢個年齡已經周身病痛，我只希望個仔送我一程，點解咁都唔得？」單憑短短幾句對白，觸動不少網民的心靈。
衝出國際做英國電影女主角 剖白拍劇辛酸永不言休
除了電視劇，楊依依參演過不少電影，曾在英國片《When the Sun Rises》飾演過女主角，亦有參演過《竊聽風雲》以及《文雀》等作品，就連任達華都讚不絕口，指她人品好、演技好。
雖然她現年81歲的高齡長者，但仍然活躍於幕前，她直認辛苦，因為「好天曬、落雨淋」，又要捱更抵夜，試過早上6點開工，凌晨4點起身，拍足一天一夜才收工﹗雖然辛苦但她卻樂在其中「攰都要㗎」，她說曾有次同森美在山上拍戲，曬足全日，突然尿急在山上解決，結果被小黑蚊咬屁股。不過她解釋這是她的興趣，指自己如果不用腦好易老，加上她老公中風，所以拍戲找寄托，還可教育其他人。但她一直表現謙虛，表示一直在學習中﹗
無私幫大學生 瞓棺材都肯
楊依依曾幫過九間大學的學生拍攝畢業電影，有次幫大學生拍畢業作，劇情需要她在南生圍被沖出海，令女兒大驚。她自知收費低，學生常常找她拍戲，但她不介意，認為學生未出身，自己都想幫到他們。除此之外，她曾於梁詠琪執導的微電影《被遺棄的》「瞓棺材」，由於沒有人肯做，她就自薦做。
她直言永不言休，自己更會在劇照寫上何年何月和何人作為記錄，她說：「自己死咗，之後畀啲仔女、孫仔女睇吓都好…同邊個拍得都好，我都覺得自己應該再畀心機，虛心啲學習」這種敬業樂業的精神真令人敬佩。
讀者留言