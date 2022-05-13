雙生陌生人｜「御用婆婆」楊依依60歲入行追夢由特約做起 猛料背景曝光

《雙生陌生人 》由馬德鐘一人分飾兩角，卻被網民嫌老唔討好，反而劇中配角極搶鏡，賴慰玲、患有自閉症農莊員工彭翔翎及貪錢婆婆楊依依，都被讚好演技﹗年過80的楊依依，原來60歲才正式入行，成為無綫「御用婆婆」，背景原來好猛料。