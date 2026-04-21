32歲雞排妹突宣布懷雙胞胎 6週聽見心跳瞬間落淚 背後原因超心酸

32歲雞排妹鄭家純昨日突然在社交平台曬出超音波照片，宣布懷孕12週的驚喜消息，更令人意外的是她懷上同卵雙胞胎。這個喜訊對於今年1月才經歷小產痛苦的她來說格外珍貴，當聽到寶寶心跳聲的瞬間，她忍不住落淚，背後原因令人心酸。