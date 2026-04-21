32歲雞排妹突宣布懷雙胞胎 6週聽見心跳瞬間落淚 背後原因超心酸
鄭家純曬超音波照報喜訊
鄭家純在Threads平台上開心宣布：「向大家報告喜事，阿純目前懷孕12週，是同卵雙胞胎。」她分享了清晰的超音波照片，可見兩個小生命在同一個胎囊內健康成長。這個消息一出，立即引來大批粉絲湧入留言祝福，紛紛為這位新手媽媽感到開心。鄭家純透露，這次懷孕完全是意外驚喜，因為她原本乖乖避孕，沒想到小產後的排卵期大幅延後，竟然在月經尚未恢復前就再次自然受孕。
6週聽見心跳聲瞬間落淚
回憶起產檢過程，鄭家純表示最初在東京診所只能確認子宮內著床，直到回台灣茂盛醫院複檢時，超音波師在同一個胎囊中發現兩個卵黃囊，驚喜宣布是雙胞胎。她哽咽分享：「寶寶們很貼心，讓我在6週就聽到心跳，聽到的瞬間眼淚就掉下來，因為上次沒有聽到。」這句話背後隱藏著她上次懷孕時胚胎只發育到5週，在9週時自然小產的痛苦經歷。由於同卵雙胞胎風險較高，她坦言初期十分焦慮，直到8週確認為雙羊膜後才稍稍寬心。
今年1月曾遭遇小產打擊
鄭家純在今年1月上旬不幸經歷小產，當時胚胎停止發育讓她承受巨大打擊。她曾在社交平台上坦言，小產後看到陌生人分享懷孕消息時心情很複雜，連按讚都做不到，形容這是一件很私密的傷痛。醫生原建議她休息3個月再計劃懷孕，以減輕心理壓力，但命運卻給了她意外驚喜。她感性透露，上次小產後曾像媒人一樣，對著無緣的孩子詳細介紹丈夫Akira的人格特質與家世，希望能把寶寶推薦回來，沒想到這次寶寶不僅如約而至，還多揪了手足一起來。
網民紛紛送上祝福留言
消息曝光後，網民紛紛在留言區送上滿滿祝福，不少人表示為她感到開心，也有經歷過類似遭遇的媽媽們分享自己的經驗給予鼓勵。有網民留言：「恭喜恭喜！雙胞胎好幸福」、「經歷過低潮後的喜悅更珍貴」、「一定要健康平安」。鄭家純目前正經歷強烈的孕期反應，包括胃食道逆流、孕吐及晨起吐胃酸等症狀，但她以平靜的心去接受這些變化。她自勉道：「既然上天願意給予，就代表相信我擔得起所有，不論結果如何，皆是形狀各異的幸福。」