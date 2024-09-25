盤點9位「2024年離巢藝人」 謝東閔宣佈「裸辭」離巢 佢轉行揸的士
1）謝東閔
現年38歲的謝東閔在8月宣佈正式離巢，日前在接受傳媒訪問時，謝東閔曾經表示今次離巢為「裸辭」無諗後路，但認為已經開始年紀大，所以決定離巢往外闖，與其他人合作，挑戰自己。
不過網民對謝東閔的離巢不太可惜，認為謝東閔演技麻麻，在新劇《企業強人》做狂妄二世祖。38歲的謝東閔扮《大時代》「丁益蟹」陶大宇被轟好尷尬兼格格不入。網民更指出1992年當時的陶大宇只是29歲已經創造經典，但謝東閔39歲才模仿卻捉錯用神，非常尷尬。
2）楊潮凱
41歲楊潮凱09年入讀無綫藝員訓練班，被戚其義提拔在《天與地》飾演陳豪的年輕版，成為他首部劇集，不過到畢業後只能演路人甲。直到今年5月，楊潮凱宣佈正式離巢，與TVB結束超過15年的賓主關係。楊潮凱早前接受訪問時，指將來有可能會回TVB拍劇，但現時最主要都是在學習做監製，並正在籌備第二部電影。
3）容羨媛
容羨媛（Fion）於2012年加入《東張西望》成為節目主持，不過就因為經常在鏡頭前失言令受訪藝人相當尷尬，被封為《東張西望》「最尷主持」。容羨媛在離巢前更在曾志偉的陪伴下，爆喊宣佈離巢，認真夠曬誇張。容羨媛現時與家人們移民到加拿大，展開新生活。
4）劉溫馨
現年33歲的劉溫馨自2013年參加香港小姐選舉後加入TVB，至今已有11年。劉溫馨近年在《香港愛情故事》和《愛美麗狂想曲》等劇中戲份漸多，2022年《白色強人II》更獲派演出郭晉安前妻張庭，令她首度入圍「最佳女配角」和「最受歡迎電視女角色」兩獎，但隨後劉溫馨與林正峰爆出緋聞，兩人隔空互寸，到去年她忽然全無劇拍，近乎「被消失」於幕前一年多，直至近日才開始飛到馬來西亞，拍攝優酷與天下一合拍的新劇《無懼》，原來她已離開了TVB，並在社交網上發表離巢宣言。
5）蘇韻姿
前港姐蘇韻姿在31歲之際，決定離開效力8年的TVB。蘇韻姿在離巢前，曾經被多次傳出因遲到、冇禮貌等等罪行而被TVB雪藏。蘇韻姿離巢後頻頻接受多個網台、傳媒訪問，開腔反擊離巢各大指控。
6）利穎怡
前「東張女神」利穎怡（Joan）在2022年9月離開《東張西望》後轉型拍劇，發展卻未如預期，一直少有演出機會，甚至一度因嚴重濕疹而要停工休養。最後利穎怡在7月底於IG發文宣佈離巢，在8月正式過檔HOY TV，一過檔就獲派擔任《一線搜查》主持之一。
7）蕭徽勇
近年多位配音員都不獲續約，兩年前正式轉簽為配音員的綠葉王「Gordon哥哥」蕭徽勇都冇得留低，於年初結束23年賓主關係。蕭徽勇離巢後轉行揸的士，早前亦有多位網民在網上分享搭蕭徽勇車的經歷，大讚蕭徽勇又Nice又有禮貌。
8）鄭世豪
憑《愛回家》「細龍生」一角入屋的鄭世豪，於6月在個人社交媒體上發布消息，宣佈正式告別TVB。有傳鄭世豪離巢TVB的最主要原因合約價的談判上未能與TVB傾掂數，其離巢發文更以「小社區」來形容TVB，並指自己對未來的路並無具體規劃，只能「一切隨緣」，又感嘆指「很多事情不如願」，給人十分無奈的感覺。
9）馮素波
今年3月，馮素波（波姐）宣布不再與TVB續約，結束了與這家電視台30多年的合作關係。離巢後，波姐直指TVB現有的制度不太適合年長藝人，更大爆有次台慶被要求表演Hip Hop，有長者藝員更因此跳到入醫院。馮素波離巢後繼續接拍微電影和廣告。