大食KOL雪兒日本寫真集 食杯麵晒出3吋事業線！霍哥高調留言關係浮面

KOL雪兒以大食形象及火辣身材圈粉無數，今年書展前夕突然宣布推出首本日本寫真集《雪のもぐもぐ》，預先曝光的性感照即時引爆網絡討論。更令人關注的是，曾與她傳出緋聞的霍哥竟高調現身留言力撐，兩人關係再度成為焦點。