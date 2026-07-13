大食KOL雪兒日本寫真集 食杯麵晒出3吋事業線！霍哥高調留言關係浮面
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KOL雪兒以大食形象及火辣身材圈粉無數，今年書展前夕突然宣布推出首本日本寫真集《雪のもぐもぐ》，預先曝光的性感照即時引爆網絡討論。更令人關注的是，曾與她傳出緋聞的霍哥竟高調現身留言力撐，兩人關係再度成為焦點。
雪兒飛東京拍攝超過200頁寫真集
雪兒聯同攝影師Avalon及化妝師Kathy組成製作團隊，專程飛往東京進行拍攝工作，取景地點遍及新宿、雷門、河口湖、鎌倉及熱海溫泉等多個著名景點。整本寫真集厚達超過200頁，收錄至少15款不同造型，雪兒表示書名「MoGuMoGu」是日文中形容嘴巴塞滿食物、面頰鼓鼓的擬聲詞，完美呼應她一貫的吃貨人設，希望讀者翻閱時能感受到與她一同在東京生活的氛圍。
預先曝光性感照令網友流鼻血！
寫真集正式推出前，雪兒率先在社交平台「偷跑」數張照片，其中一張她在杯麵前露出震撼3吋事業線，畫面衝擊力十足；另一張則是小背心造型配合刷牙動作，眼神直望鏡頭，令人想入非非。雪兒預告「寫真內有更多精彩靚相，包你睇到又餓又熱」，成功吊起粉絲胃口，紛紛表示期待入手實體書。
雪兒與霍哥花火大會傳緋聞至今未斷
雪兒與霍哥的緋聞早前已鬧得滿城風雨，兩人曾被拍到一同出席日本花火大會，當時有網民貼出兩人頭貼頭依偎的片段，引發出軌傳聞。雪兒其後發長文道歉並承認與霍哥同行，但未有正面回應戀情，僅透露與前夫因生活理念及價值觀分歧已分開。事隔多月，霍哥今次在雪兒寫真集宣傳帖文下公開留下3個心心emoji，高調表態支持，令外界再度猜測兩人關係是否已經「地上化」。
網民：食咁多嘢身材都咁完美咁瘦
寫真集曝光後，有粉絲大讚「食咁多嘢身材都咁完美咁瘦」，好奇她的身材保養秘訣。雪兒親自回覆表示「最近拍少咗片，做多咗運動，係瘦咗」，坦言生活節奏改變令體態有所變化。亦有網民留意到霍哥的高調留言，紛紛留言「霍哥又嚟撐場」、「呢兩個幾時先肯認」，討論區內關於兩人關係的猜測帖文再度湧現。
資料或影片來源：原文刊於新假期