大食女神日本睇煙花自私行為遭炮轟 網民質疑出軌重提盜竊黑歷史
雪兒熱海煙花大會全程企起身打燈影相
有香港遊客在熱海海上花火大會現場拍攝到，一名身穿浴衣的女子在人群最前方全程站立，不斷開燈拍照打卡。當時海灘上所有觀眾都是坐在地上安靜欣賞煙花，沒有人打燈影相，該女子的行為格外突出。網民將現場拍攝的片段與KOL雪兒的IG照片對比後，確認就是同一人。爆料網民在社交平台發文表示「呢個 Suet E 係熱海全程開燈企起身拍片影相，坐後面既我地拍既片全部都比佢擋住晒」，更透露自己專程為了觀賞花火大會而安排3日快閃日本，結果被雪兒的自私行為破壞了整個體驗。
雪兒與霍哥拍拖傳聞同時曝光
更令人震驚的是，網民發現為雪兒拍攝這些照片的竟然是霍哥。爆料者貼出雪兒與一名男子頭貼頭依偎的短片，指出「Suet E 同霍哥拍拖拖 頭貼頭 既相 同片」。雖然片段中沒有拍到霍哥正面，但身高體型吻合，而且翻查霍哥的Instagram確實顯示他當時也在日本。網民表示「我都唔係好想影到佢地，只怪佢地係我前面，事後睇返成個相簿都係影到佢地既片」。有網民更爆料指雪兒已經背叛老公，與霍哥發展地下情，之前還偷偷摸摸，現在已經夠膽一起去日本旅行。
雪兒發文道歉承認影響其他遊客
面對網民的強烈批評，雪兒在Instagram發文道歉。她表示「對唔住，我要為自己魯莽行為而影響到人、為其他人帶嚟唔好嘅觀感，好鄭重咁同大家講聲對不起」。雪兒解釋這是她第一次參加花火大會，事前沒有做足夠了解規則，以為選擇距離人較遠的前排位置不會影響到其他人，但原來仍會遮擋觀眾的觀景。她承認令當晚參加花火大會的人有不愉快的經歷，表示非常抱歉。不過網民對她的道歉並不買帳，認為她只是因為被人拍到才道歉，平時根本不會考慮其他人的感受。
網民狠批影衰香港人更翻舊帳盜竊史
網民對雪兒的自私行為感到憤怒，紛紛留言批評「成班人坐喺度欣賞煙花，你就掛住擺埋啲肉酸做作pose，幾廿歲人唔好玩啦」、「嘩，真係好X街，個個都坐低，個個都守規矩，就係有呢啲咁嘅X街破壞晒」。更有網民建議下次應該企在她面前擋住她的鏡頭。除了批評她在日本的不當行為外，網民還翻出雪兒2023年在元朗超市盜竊的黑歷史。當時她因偷走總值101元的一盒雞飯和兩盒牛奶被捕，事後解釋是因為私密照流出導致情緒崩潰才做錯事。