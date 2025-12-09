大食女神日本睇煙花自私行為遭炮轟 網民質疑出軌重提盜竊黑歷史

香港KOL雪兒日前在日本熱海海上花火大會觀賞煙花時，被網民拍到全程站立打燈拍照，嚴重影響其他遊客觀賞體驗。事件曝光後不但被狠批「影衰香港人」，更被翻出2023年超市盜竊黑歷史，亦有網民將焦點放於其身旁的KOL霍哥，質疑二人出軌。