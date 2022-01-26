雪姨盆菜風波：向市集檔主退全額租金+IG再三道歉求原諒
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected] E
雪姨盆菜風波不斷發酵
雪姨日前發表盆菜食評影片，節目以3間食肆的迷你盆菜比併，分別是兩間大酒店及基隆茶餐廳的出品。雪姨大讚兩間大酒店的盆菜，卻大彈基隆茶餐廳盆菜的水準，又嫌少髮菜，同時借機會宣傳生髮水產品，事件引起網民炮轟。雖然雪姨已刪片及發文道歉，但事件連日來不斷發酵，除了雪姨的YouTube頻道由32.4萬訂閱人數，到今日下跌至31.5萬外，基隆茶餐廳掦言追究、連五星級酒店亦與她劃清界線。
雪姨再三道歉求原諒
雪姨的盆菜風波更直接影響她有份籌辦的「大乾爹」新年市集，更引發退租潮，有網友揚言會杯葛市集。雪姨就事件，昨日（25/1）在IG再三公開道歉：「就近日影片引起之風波，我再次向基隆茶餐廳因本人疏忽而造成之影響，致萬分歉意。以及後影響到大乾爹市集檔主，本人在此亦向各位用最真誠、最謙卑的心道歉。連日來經過不斷的沉思和反省，本人作出以下的決定：
1)明白檔主連日來受到風波影響，所有大乾爹市集檔主將獲退還全額租金。
2)了解到各小店為市集努力和籌備多時，卻因為本人言論問題而造成影響，蒙受損失。為將影響減到最低，檔主有權利選擇是否繼續參與市集，本人在此再向各位檔主致歉。
3)為表歉意，本人會將自己檔內全部收益捐到有需要團體。受助單位，容後公佈。希望可以幫到更多有需要人士。
我深深感受到作為一個創作者，需要為自己的創作內容及大眾負責任。再次向受影響檔主及各單位人士深表歉意。
請大家接受我最真誠的道歉，並給予改過機會。」
而「百億富三代」鍾培生亦有在IG留言支持雪姨：「Take care all the best」，不過他似乎越幫越忙，更引來大批網友圍攻。
常見問題:
問: 雪姨近日因什麼事發生盆菜風波?
答: 雪姨近日出了一段YouTube視頻比較三間餐廳的盆菜, 但就被指…詳情請看。
問: 雪姨因什麼事要向市集檔主退款?
答: 雪姨近日發生的盆菜風波, 惹來網民炮轟, 雖然雪姨已刪片及道歉, 但仍然有網民揚言…詳情請看。