雪姨盆菜風波：向市集檔主退全額租金+IG再三道歉求原諒

「富貴KOL」雪姨日前發表盆菜食評影片，被指貶低基隆茶餐廳、讚好五星級酒店出品而引爆「公關災難」。事件不斷發酵，盆菜風波更直接影響雪姨有份籌辦的「大乾爹」新年市集，引發退租潮。雪姨昨日（25/1）在IG再次發文向基隆茶餐廳道歉，同時承諾給市集的檔主退還全額租金。