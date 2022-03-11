雪姨出新片試人氣麻糬有讚無彈都變「死亡之吻」 3間小店出聲明割蓆

人氣KOL雪姨因拍攝CHANEL開箱片爆紅，但早前卻因一條「真人實測3間盆菜」影片而被網民批評，影片中雪姨力讚兩間酒店出品盆菜質素高，再狠踩茶餐廳盆菜髮菜份量少，最後更借機賣廣告植入生髮水廣告，被網民批評無良心引來一陣負評。因公關災難後雪姨潛水一段日子，個多月後即試水溫拍片分享「斷捨離」方法，近日再度拍片「推薦三間港島區超長龍人氣麻糬甜品店」，卻驚變死亡之吻遭小店出聲明割蓆！