尋秦記｜「雅夫人」當眾親吻古天樂 雪梨近況曝光 悲慘經歷再引熱議
雪梨親吻古天樂全場high爆
在《尋秦記》電影版謝票活動中，古天樂發現電視版演員雪梨、姚瑩瑩以及前TVB金牌監製梁家樹坐在觀眾席，立即邀請三人到台前合照。當雪梨更主動提出親吻古天樂，她毫不猶豫地在古天樂臉上錫了一下，古天樂即時讚她「果然係雅夫人」，全場觀眾為這個溫馨場面歡呼不已。網民紛紛留言表示「雅夫人身材不同了，但是依然係靚女！雖然冇份演但係有現身撐場」，對雪梨的支持態度令人感動。
網民起底雅夫人當年只有36歲
這次重聚引發網民回顧雪梨在《尋秦記》中的表現，不少人驚訝發現她當年飾演雅夫人時只有36歲，僅比古天樂和宣萱大5年，但外貌卻顯得比他們年長10歲以上。有網民分析「係咪女人遇人不淑，又生過，難免有一種蒼桑感」，亦有人表示「原來只係36，其實我果時以為佢已經40幾。但又真係幾靚」。網民普遍認為雪梨的選角非常適合，因為雅夫人本身就是歷盡滄桑的戰犯夫人角色。
雪梨17歲未婚懷孕改寫命運
雪梨現年60歲，是米雪的妹妹，原名嚴慧明。她9歲入行做童星，1979年擔任電影《孖寶闖八關》女主角正式出道，其後獲TVB監製李添勝賞識參演長篇劇集《親情》。然而她的人生在17歲時出現重大轉折，因為拍攝電影《養鬼》而愛上比她大15歲的有婦之夫徐少強。雪梨曾在節目中透露「嗰陣一開始同時拍電影又要拍電視，就係因為拍徐少強投資嘅電影所以識到佢」，直到在泰國拍外景時徐少強當眾親吻她，令她「深深愛上咗佢」。
徐少強毀了雪梨一生
雪梨與徐少強的「忘年戀」長達7年，期間她在無名無分的情況下為他誕下一仔一女。最兒戲的是1986年兩人幾乎簽字結婚，但因為徐少強「忘記」帶與前妻的離婚證明書而不成事，此事成為兩人分開的終極導火線。網民對此非常憤怒，紛紛留言「你哋唔提徐少強真有道德，係佢毀了雪梨一生」、「全盛期毀左幾多人既垃圾」。雪梨事後坦言「嗰陣係自己盲目，我係睇錯人，但都無辦法，當自己無認識過呢個人」。
單親媽媽復出拍經典角色
分手後雪梨多年來都沒有收過贍養費，需要復出拍戲賺錢養家，一對子女交由母親照顧。她先後在亞視和TVB參演多部電視劇，較為人熟悉的作品包括《千王之王》洪瑩瑩、《天龍八部》康敏、《尋秦記》趙雅等。其中1995年版《神鵰俠侶》的李莫愁一角更受到廣大關注，她把角色的狠辣和喜怒無常演繹得相當到位，被譽為口碑最好的李莫愁。網民讚揚「雪梨做雅夫人確是形神俱似。大概也難以有女演員氣質上能比雪梨更貼合雅夫人」。
兒女成材甩星二代稱號
雪梨最遺憾的是不能陪伴一對子女長大，曾有長達6年時間主要靠長途電話維繫感情。她的兒子徐偉棟現時是演員、編劇、導演和創作歌手，參與過《使徒行者》、《賭城風雲III》、電影《尋秦記》等作品，以實力證明自己甩掉「星二代」稱號。女兒徐頴堃曾參選2013年度香港小姐競選獲第五名，其後加入娛樂圈，2020年宣布捲土重來，跟隨姑媽米雪拍過《溏心風暴3》等作品。