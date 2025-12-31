尋秦記｜「雅夫人」當眾親吻古天樂 雪梨近況曝光 悲慘經歷再引熱議

《尋秦記》電影版謝票活動竟然出現驚喜場面！古天樂在戲院遇見電視版「雅夫人」雪梨和「朱姬」姚瑩瑩，當場邀請她們上台合照，雪梨更應觀眾要求親吻「項少龍」古天樂，令全場氣氛瞬間爆燈。這個意外重聚不但勾起觀眾對經典劇集的回憶，更引發網民熱烈討論雪梨當年的演技和人生經歷。