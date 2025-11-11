雲浩影被朋友誤爆夜蒲水煙場所 網民寸人設崩壞：又話仙氣女神
廣告
雲浩影自參加《全民造星3》後迅速冒起，以紮實唱功和清新形象成為新一代備受矚目的女歌手，更被網民封為仙氣女神。不過近日被朋友意外曝光夜蒲水煙場所的照片，令這位以清新仙氣形象見稱的新晉女歌手陷入爭議。
朋友IG誤爆雲浩影夜店照片
有網民在討論區貼出Instagram截圖，顯示有人將與雲浩影一同到夜店消遣的照片上載至社交平台。照片中最引人注目的是枱上擺放的水煙筒，立即引起網民關注雲浩影是否有份參與吸食。根據其他帖文推測，原發布者可能是雲浩影男友、音樂人T-Ma的朋友，而該張具爭議性的照片並未出現在原發布者的限時動態中，疑似是意外流出。
雲浩影方面暫未回應爭議
截至目前為止，雲浩影本人及其經理人公司均未就此事件作出任何公開回應或澄清。她的社交平台亦未有相關更新，似乎選擇暫時保持沉默。由於事件涉及香港法例中的禁煙條例，任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元，令事件的嚴重性進一步提升。
網民質疑人設崩壞「又話仙氣女神」
事件曝光後，網民反應兩極。有網民就雲浩影到水煙吧一事發文嘲諷「又話仙氣女神」，質疑她的清新形象是否只是包裝出來的人設。不過亦有網民指出，該名批評的網民曾多次發文取笑雲浩影等藝人，不排除是長期黑粉。支持雲浩影的粉絲則認為「去夜店唔代表一定有做咩」、「枱上有水煙筒唔等於佢有食」，為偶像辯護。部分網民則持中立態度，認為「藝人都係人，有私人生活好正常」，但同時提醒她要注意公眾形象。
圖片來源：IG截圖、IG@cloudwann資料或影片來源：原文刊於新假期