雲浩影預告出碟日子！公開「示愛」吳雨霏 大讚Kary靚女想合作

最新娛聞
東方新地

廣告

雲浩影（Cloud）昨日（24日）現身昂坪市集出席麵包品牌活動時，突然公開表白想與吳雨霏合作，更大讚Kary「好靚女」，令一眾粉絲為之瘋狂！Cloud不但預告下月推出新專輯，更透露最近狂聽吳雨霏的歌，直言「忍唔住聽返佢嘅歌」，網民已經開始期待兩人的音樂火花。

Cloud公開示愛吳雨霏大讚靚女

當被問到最想與哪位音樂人合作時，Cloud毫不猶豫地說：「我最近聽緊吳雨霏嘅歌，我好想同佢合作。」雖然吳雨霏已經淡出歌壇一段時間，但Cloud表示經常關注她的社交媒體動態，更坦言：「係呀！但係我成日見到佢IG嘅相，我覺得佢好靚女，所以就忍唔住聽返佢嘅歌。」

下月出碟舉行專輯展覽與粉絲互動

Cloud在活動中正式宣布下月即將推出全新專輯，並會舉行專輯展覽活動，讓粉絲有機會與她近距離互動。這張新專輯將是Cloud音樂事業的重要里程碑，他表示已經為此準備了很長時間，希望能夠帶給歌迷全新的音樂體驗。

紅館夢暫緩先累積細場館經驗

談到是否有計劃開紅館演唱會，Cloud展現出成熟的規劃思維，表示：「開紅館之前，我諗住要累積喺細場館開演唱會嘅經驗，先諗住慢慢去到大舞台，要去紅館睇騷真係要再有充足嘅時間準備。」

練馬甲線進度未如理想夏天內要成功

除了音樂事業，Cloud也分享了自己的健身進展。早前他公開表示要練馬甲線，昨日接受訪問時坦言：「暫時成果都仲未係太好，我希望夏天內會成功。」為了達成目標，Cloud現時要嚴格控制飲食，戒掉澱粉質食物。當被問到會否考慮推出寫真集時，他笑言：「我諗未必有呢個打算，淨係想挑戰吓自己keep fit！」

古裝劇夢想曝光細個扮後宮成回憶

意想不到的是，Cloud還透露了自己的演戲夢想，直言想挑戰演古裝劇。他興奮地分享：「因為細個睇好多古裝劇，我自己會披上被單扮後宮，真係我嘅夢想！」這個可愛的童年回憶讓現場氣氛更加輕鬆，也讓粉絲看到了Cloud不為人知的一面，原來他從小就有表演天分和對古裝劇的熱愛。

網民激讚「覆雨翻雲」組合超期待

Cloud公開表達想與吳雨霏合作的願望後，網民反應熱烈，紛紛表示非常期待這個組合。有網民更發揮創意，建議如果兩人真的合作，歌曲名字可以叫「覆雨翻雲」，既有Cloud的「雲」字，又有吳雨霏的「雨」字，完美呼應兩人的名字。不少粉絲都在社交媒體上tag吳雨霏，希望她能夠看到Cloud的真誠邀請，促成這個令人期待的音樂合作。

雲浩影 吳雨霏 雲浩影現身昂坪市集出席麵包品牌主題佈置活動，與現場粉絲大玩遊戲（圖片來源：官方提供）
雲浩影現身昂坪市集出席麵包品牌主題佈置活動，與現場粉絲大玩遊戲（圖片來源：官方提供）
雲浩影 吳雨霏 Cloud接受訪問時公開表達想與吳雨霏合作的願望（圖片來源：官方提供）
Cloud接受訪問時公開表達想與吳雨霏合作的願望（圖片來源：官方提供）
雲浩影 吳雨霏 Cloud接受訪問時公開表達想與吳雨霏合作的願望（圖片來源：官方提供）
Cloud接受訪問時公開表達想與吳雨霏合作的願望（圖片來源：官方提供）
雲浩影 吳雨霏 Cloud大讚Kary靚女想合作（圖片來源：IG@ngk）
Cloud大讚Kary靚女想合作（圖片來源：IG@ngk）
雲浩影 吳雨霏 （圖片來源：IG@ngk）
（圖片來源：IG@ngk）
雲浩影 吳雨霏 Kary吳雨霏2015年與有「網球王子」之稱的初戀男友洪立熙（Brian）結婚後，慢慢淡出幕前，先後誕下1子2女。去年先後擔任鄧麗欣與鄭秀文演唱會嘉賓，更表示有意復出！（圖片來源：IG@ngk）
Kary吳雨霏2015年與有「網球王子」之稱的初戀男友洪立熙（Brian）結婚後，慢慢淡出幕前，先後誕下1子2女。去年先後擔任鄧麗欣與鄭秀文演唱會嘉賓，更表示有意復出！（圖片來源：IG@ngk）

圖片來源：官方提供、IG@ngk資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 