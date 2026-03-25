雲浩影預告出碟日子！公開「示愛」吳雨霏 大讚Kary靚女想合作
Cloud公開示愛吳雨霏大讚靚女
當被問到最想與哪位音樂人合作時，Cloud毫不猶豫地說：「我最近聽緊吳雨霏嘅歌，我好想同佢合作。」雖然吳雨霏已經淡出歌壇一段時間，但Cloud表示經常關注她的社交媒體動態，更坦言：「係呀！但係我成日見到佢IG嘅相，我覺得佢好靚女，所以就忍唔住聽返佢嘅歌。」
下月出碟舉行專輯展覽與粉絲互動
Cloud在活動中正式宣布下月即將推出全新專輯，並會舉行專輯展覽活動，讓粉絲有機會與她近距離互動。這張新專輯將是Cloud音樂事業的重要里程碑，他表示已經為此準備了很長時間，希望能夠帶給歌迷全新的音樂體驗。
紅館夢暫緩先累積細場館經驗
談到是否有計劃開紅館演唱會，Cloud展現出成熟的規劃思維，表示：「開紅館之前，我諗住要累積喺細場館開演唱會嘅經驗，先諗住慢慢去到大舞台，要去紅館睇騷真係要再有充足嘅時間準備。」
練馬甲線進度未如理想夏天內要成功
除了音樂事業，Cloud也分享了自己的健身進展。早前他公開表示要練馬甲線，昨日接受訪問時坦言：「暫時成果都仲未係太好，我希望夏天內會成功。」為了達成目標，Cloud現時要嚴格控制飲食，戒掉澱粉質食物。當被問到會否考慮推出寫真集時，他笑言：「我諗未必有呢個打算，淨係想挑戰吓自己keep fit！」
古裝劇夢想曝光細個扮後宮成回憶
意想不到的是，Cloud還透露了自己的演戲夢想，直言想挑戰演古裝劇。他興奮地分享：「因為細個睇好多古裝劇，我自己會披上被單扮後宮，真係我嘅夢想！」這個可愛的童年回憶讓現場氣氛更加輕鬆，也讓粉絲看到了Cloud不為人知的一面，原來他從小就有表演天分和對古裝劇的熱愛。
網民激讚「覆雨翻雲」組合超期待
Cloud公開表達想與吳雨霏合作的願望後，網民反應熱烈，紛紛表示非常期待這個組合。有網民更發揮創意，建議如果兩人真的合作，歌曲名字可以叫「覆雨翻雲」，既有Cloud的「雲」字，又有吳雨霏的「雨」字，完美呼應兩人的名字。不少粉絲都在社交媒體上tag吳雨霏，希望她能夠看到Cloud的真誠邀請，促成這個令人期待的音樂合作。