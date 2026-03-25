雲浩影預告出碟日子！公開「示愛」吳雨霏 大讚Kary靚女想合作

雲浩影（Cloud）昨日（24日）現身昂坪市集出席麵包品牌活動時，突然公開表白想與吳雨霏合作，更大讚Kary「好靚女」，令一眾粉絲為之瘋狂！Cloud不但預告下月推出新專輯，更透露最近狂聽吳雨霏的歌，直言「忍唔住聽返佢嘅歌」，網民已經開始期待兩人的音樂火花。