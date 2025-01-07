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網民討論雲浩影「究竟靚唔靚」 意見大不同再掀熱議：大家要求都幾高

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Keith

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27歲雲浩影（Cloud）自從《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之後，近日在各個社交平台都不斷被網民討論「究竟靚唔靚」。日前就有網民就議題惡搞周星馳《唐白虎點秋香》的片段，再次惹來網民熱議。

網民熱議雲浩影「究竟靚唔靚」

有網民在社交平台以「關於雲浩影靚唔靚」為題，上傳一條惡搞《唐白虎點秋香》的片段。片段中可見，當鏡頭指影雲浩影的時候，場面就轉到周星馳講「車！普通料嚟！」；當鏡頭影埋其他女歌手，場面又轉到周星馳講「咁睇佢又真係索到啪啪聲！」，非常抵死！

雲浩影 一開始只影到雲浩影，就只轉到周星馳講「車！普通料嚟！」的場面（圖片來源：Facebook@Joker's Joke）
一開始只影到雲浩影，就只轉到周星馳講「車！普通料嚟！」的場面（圖片來源：Facebook@Joker’s Joke）
雲浩影 之後影埋其他女歌手，就轉成周星馳講「咁睇佢又真係索到啪啪聲！」的場面（圖片來源：Facebook@Joker's Joke）
之後影埋其他女歌手，就轉成周星馳講「咁睇佢又真係索到啪啪聲！」的場面（圖片來源：Facebook@Joker’s Joke）

網民繼續坳「靚唔靚」：大家要求都幾高

該短片一出，即刻惹來大批網民留言討論，不少網民都繼續坳雲浩影「究竟靚唔靚」，有網民就認為雲浩影普通，亦有網民認為雲浩影有仙氣，又話網民要求太高：「咁都唔靚，大家要求都幾高下」、「呢個年代興ai 樣，求其有返個人類樣都會好震撼」、「港仔咁架啦乜都HATE，有樣又話人冇波，有埋波又話人老，原來唔老既又話人矮，唔矮就話人地有錢梗架啦」、「我覺得好靚喎」、「咁惡哽既 等我嚟」等。

雲浩影 叱咤頒獎禮上，就連「YT大哥」周殷廷都對佢心心眼！（圖片來源：ViuTV）
叱咤頒獎禮上，就連「YT大哥」周殷廷都對佢心心眼！（圖片來源：ViuTV）
雲浩影 有網民在Threads上以「究竟Cloud靚唔靚」為題，曬出直播時嘅截圖與大家討論，更引來雲浩影本人留言表示「我覺得一般」，獲唔少網民大讚係最識玩Threads嘅女歌手！（圖片來源：threads@cloudwann）
有網民在Threads上以「究竟Cloud靚唔靚」為題，曬出直播時嘅截圖與大家討論，更引來雲浩影本人留言表示「我覺得一般」，獲唔少網民大讚係最識玩Threads嘅女歌手！（圖片來源：threads@cloudwann）

雲浩影超識玩連環派貼地回覆

最近，一位台灣男網友在日本旅遊時，於富士山前拍照留念，卻意外地「捕捉」到了香港歌手雲浩影曾在2022年奪得多個頒獎禮的新人女歌手金獎。這張照片被上傳到社交媒體後，立即引起了網友的熱烈討論，最後就連雲浩影本人也看到了這張照片，更親自回應。

台男遊日影富士山：「拍富士山拍到一個可愛的女生」

在這次的意外相遇中，這位台灣男生原本只是想要拍攝富士山的壯觀景色，卻無意中拍到了正在同一觀景台上的雲浩影。他在社交媒體上分享了這張照片：並配文「拍富士山拍到一個可愛的女生。」他的這句留言，引來了許多網友的好奇和討論。不久，網友們開始識別出照片中的「可愛女生」竟是香港知名的歌手雲浩影，這一發現讓這張照片的討論度急劇上升。

雲浩影 有台灣網民在Threads上曬出自己與富士山嘅合照，並配文「拍富士山拍到一個可愛的女生」，不過就有唔少人留言告知該「可愛的女生」正是香港歌手雲浩影！（圖片來源：threads@jian_yuan.0118）
有台灣網民在Threads上曬出自己與富士山嘅合照，並配文「拍富士山拍到一個可愛的女生」，不過就有唔少人留言告知該「可愛的女生」正是香港歌手雲浩影！（圖片來源：threads@jian_yuan.0118）
雲浩影 混血肥仔亦神還原呢張相，爆笑表示：「在拍學校時拍到一個可愛的女生」，已成流量密碼！（圖片來源：IG@tommy_mixedfatboy）
混血肥仔亦神還原呢張相，爆笑表示：「在拍學校時拍到一個可愛的女生」，已成流量密碼！（圖片來源：IG@tommy_mixedfatboy）
雲浩影 有網民po出雲浩影嘅照片，並表示與相中意外入鏡嘅人無論係件衫定係妝容都一模一樣。（圖片來源：threads）
有網民po出雲浩影嘅照片，並表示與相中意外入鏡嘅人無論係件衫定係妝容都一模一樣。（圖片來源：threads）

雲浩影：影到我plz del

雲浩影本人也注意到了這張在網絡上熱傳的照片，她不僅在threads上回應了這位台灣網友：「哈囉你好！謝謝你呀，整天心情都美美的！」，更轉載照片，幽默配文：「影到我plz del」。

雲浩影 雲浩影隨後亦在該帖文下留言，並引用了香港潮語「影到我plz del」作回覆，獲唔少網民大讚好識玩Threads！（圖片來源：threads@jian_yuan.0118）
雲浩影隨後亦在該帖文下留言，並引用了香港潮語「影到我plz del」作回覆，獲唔少網民大讚好識玩Threads！（圖片來源：threads@jian_yuan.0118）
雲浩影 （圖片來源：ig@vikichan）
（圖片來源：ig@vikichan）

圖片來源：IG@cloudwann、threads@jian_yuan.0118、threads@cloudwann

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